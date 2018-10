Deportivo Cali vs. Jaguares FC: El 'azucarero' apunta a la Copa, pero no olvida la Liga

El Deportivo Cali le ha dado prioridad a su participación internacional, sin embargo, no olvida la Liga Águila. La competición domestica a falta de tres fechas, lo tienen fuera de los ocho mejores del campeonato, lo que no les daría la oportunidad de ir por el segundo título liguero del año.

El entrenador del Deportivo Cali, Gerardo Pelusso tras el final del partido ante Santa Fe de mitad de semana aclaró: "No digo que no le prestamos atención a la Liga Águila, pero sí hay una prioridad y es la Copa Sudamericana". Si bien es cierto, su objetivo principal es la Copa, no olvida la Liga y su equipo peleará hasta que le quede la última opción matemática.

El Cali por 9 de 9 en Liga

Intentar pelear por un cupo a los playoffs, es el objetivo del Deportivo Cali. Para ello, los dirigidos por Gerardo Pelusso tienen una dura cuesta por alcanzar. El primer paso es ganar a rival de turno, Jaguares de Córdoba.

Las derrotas de local ante Deportes Tolima y Patriotas FC tienen en jaque a Pelusso, fue contratado para pelear por todo, sin embargo, con el transcurrir de las jornadas se les fue la Copa Águila, se le complicó su paso a los playoffs de la Liga Águila y solo el camino lo tiene más claro en la Conmebol Sudamericana.

Después de recibir a los felinos, visitará a los leopardos en la ciudad bonita y cierra su campaña regular en Liga enfrentando a Deportivo Pasto.

Historial frente a los felinos

Desde el ascenso a primera del conjunto felino, por Liga Águila estos dos equipos se han enfrentado en 7 partidos. Los verdes han ganado 2 partidos, los celestes tienen 3 éxitos y se han registrado 2 empates. El Cali ha anotado 7 goles y ha recibido 10 goles.

Los goleadores de la confrontación son César Carrillo y Harold Preciado con dos anotaciones cada uno.