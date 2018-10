"Tenemos dos partidos en casa donde buscaremos la clasificación": Hernán Darío Herrera

Anoche, Atlético Nacional perdió su 'segundo round' frente a Once Caldas. Pese a los 11 cambios que hizo Hernán Darío Herrera, el equipo 'verdolaga' no supo resolver el buen planteo del local y al final resignó tres puntos vitales en la lucha por la clasificación.

Al final del partido, el técnico Herrera habló sobre el partido y algunas variantes que no le dieron el efecto que buscaba. "Once Caldas presionó, manejó bien la pelota y nos ganaron un partido muy difícil, ahora debemos seguir trabajando para lo que viene".

Sobre las variantes que realizó del jueves a este partido,"decidí hacer unos ajustes en el equipo, porque algunos jugadores estaban desgastados del partido del jueves pasado. No quisimos menospreciar al rival, solo que teníamos jugadores que necesitábamos cuidarlos", remarcó el 'arriero'.

En cuanto el estado del grupo, Herrera sostuvo que "anímicamente estamos bien, perdimos un partido y hay que seguir. El jueves disputamos un título y esperamos contar con todos nuestros jugadores. Tenemos dos partidos en casa donde buscaremos la clasificación".

En cuanto a los cambios durante el partido, en especial en el frente de ataque, el 'arriero' expresó que " con el cambio de Juan Pablo (Ramírez) busqué más ataque, son variantes que uno se la juega, aveces resultan y otras no, con Vladimir (Hernández) quería ganar más velocidad y ritmo de juego, infortunadamente se paró bien Once Caldas y no lo dejó jugar".

Finalmente, aceptó la superioridad de un rival que deberá volver a enfrentar el jueves, esta vez en casa y por la definición de un título. "Once Caldas siempre ha sido un equipo fuerte, con buenos jugadores. Hay que valorar el trabajo de ellos, esperamos que el jueves la historia sea diferente", concluyó.