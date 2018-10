"Queremos ser campeones y para eso debemos hacer un gran partido": Juan Pablo Ramírez

<p>Para Atlético Nacional, la derrota sufrida anoche en Manizales quedó atrás, el traspié no arriesga su lugar dentro de los ocho, pero lo que les ataña en estos momentos es el jueves, donde definirán la Copa Águila y una nueva oportunidad para dar una vuelta olímpica.</p> <p>Eso lo sabe <strong>Juan Pablo Ramírez</strong>, el 'indio' sabe que será importante salir enfocados para este partido y en diálogo con la prensa lo dejó consignado. </p> <p>"En el terreno de juego se vio una gran diferencia, el equipo que jugó no tenía la continuidad necesaria, no es excusa y ahora tenemos que ganar el jueves para salir campeones",expresó el '10' verdolaga. </p> <p>En cuanto al juego de ayer, Ramírez remarcó que "tuvimos tres jugadores sub 20, (Raúl) Loaiza y Reinaldo (Lenis) venían de lesiones. Tenemos 5 días más para recuperarnos y en ganar un nuevo título". </p> <p>Finalmente, proyectó lo que viene el próximo jueves en el Atanasio, donde espera que el ambiente sea de fiesta y puedan conseguir el título 29 para la institución. "Lo más cerca que tenemos es la Copa, queremos ser campeones y para eso debemos hacer un gran partido",concluyó. </p>