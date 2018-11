"Mi sueño es ser campeón": Hernán Darío Herrera

<p>Así arrancó <strong>Hernán Darío Herrera</strong> la rueda de prensa previa a la final de la Copa Águila 2018, sin tibiezas. Sabe que como técnico interino del equipo 'verdolaga' cuenta con una oportunidad única para hacer historia con Atlético Nacional. </p> <p>“Mi sueño es ser campeón, estoy dirigiendo un equipo grande, estando en finales este grupo quiere ganar el título. Los jugadores ya saben que tienen que hacer, saben lo que es jugar finales y ya está todo dicho”, expresó el estratega que disputa su segunda final como entrenador. </p> <p>Sobre su equipo, Herrera remarcó que “<strong>Nacional tiene una identidad de buen juego, maneja bien la pelota y tiene nombres importantes. Lo más importante es que se diviertan jugando bien, tenemos jugadores que pueden cumplir con eso</strong>”.</p> <p>En cuanto al técnico rival, el técnico expresó que “(Hubert) Bodhert lo conozco bien, en el Real Cartagena fue mi asistente, es un gran trabajador con muchas capacidades, en los equipos que ha dirigido se le nota el progreso como entrenador, hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo”.</p> <p>Hablando de los partidos anteriores, “tuvimos dos partidos muy parejos contra Once Caldas, este tercero no será la excepción. Cada uno juega con su nómina y será importante tener el grupo descansado para este último partido”, sustentó. </p> <p>Además, “ya hemos jugado dos partidos, nos conocemos todo, estratégicamente podemos mejorar en algunas cosas. Me imagino que ellos también están buscando la manera para aprovechar de nuestros errores. Unas cosas las hemos corregido y esperemos como se da el partido”.</p> <p>Hablando del partido de esta noche, “nosotros en Manizales salimos a presionar al Once Caldas, ellos tienen un inicio de salida muy bueno. Para este partido lo preparamos diferente y esperemos que es lo que pasa”.</p> <p>Sobre la inclusión de Jeison Steven Lucumí en la nómina de convocados, el 'arriero' expresó que “lo de (Steven) Lucumí fue claro el comunicado que el club publicó, ya cumplió su sanción y está habilitado para jugar”.</p> <p>Finalmente, habló sobre cómo aconsejar a los jugadores que recién comienza su carrera con el 'verde paisa'. “Todos tenemos el sueño de pelear títulos. Esta vez tienen una nueva posibilidad. Yo como técnico interino conservo esta ilusión y se la traslado a los jugadores”. </p>