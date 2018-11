"En un equipo tan importante como Nacional, es fundamental llegar a las finales": Alexis Henríquez

Atlético Nacional está a 90 minutos de una nueva consagración o una nueva desilusión, esa dualidad la tienen en el equipo 'verdolaga', aunque prefieren enfocarla en la esperanza de lograr el título 29 de su historia y con cuatro copas Águila ser el más ganador del país.

Con 12 títulos, Alexis Henríquez trabaja para lograr el 13. Sabe que no será fácil en una serie contra Once Caldas, un equipo que conoce muy bien por su paso hace algunos años allá, pero no quiere dejar pasar esta oportunidad de seguir marcando logros a nivel personal en un equipo que le ha brindado un lugar entre los mejores del continente.

Previo al partido de esta noche, Henríquez habló sobre la importancia de estar atentos en lo que suceda. No solo porque quieren evitar errores que les cuesten campeonatos como lo que ocurrió con Millonarios y Tolima, sino que también van a buscar sanar esas heridas que tiene al 'verde paisa' pasando un momento difícil.

“Siempre cuando se está en un equipo tan importante como Nacional, es fundamental llegar a las finales. Esto no deja de ser un juego, se gana y se pierde, venimos de perder dos finales seguidas. Nos dolió mucho, ya pasó y ahora estamos mentalizados para dar lo mejor en esta. Vamos a salir con las mismas ganas de toda final en conseguir un nuevo título”, remarcó.

Sobre el rival, Alexis comentó que “ellos tienen jugadores que conocemos, sabemos los movimientos de cada uno y es importante para el trabajo dentro de la cancha. Son jugadores que tienen una gran condición”.

Además, “ninguno de los equipos van a cambiar, hay que poner en práctica la estrategia de juego que tiene el ‘profe’ (Hernán Darío Herrera) para hacer un gran partido”.

“Manizales y al Once Caldas lo quiero, lo respeto, los llevo en el corazón. En estos momentos me debo a Nacional y daré todo por mi equipo. Los que me conocen saben que mis sentimientos no van a cambiar”, agregó.

Charales hizo una catársis de aquella noche negra de junio donde cayeron sorpresivamente contra Tolima. "En esa final nos creíamos campeones antes de tiempo, ganamos en Ibagué y pensábamos que iba a ser fácil de local. La clave será en no confiarnos, hacer un gran partido contra un rival que juega muy bien al fútbol”.

El 'capitán libertador' contó si hubo práctica de penales en caso que el resultado se replique al vivido ocho días atrás en Manizales. “Los penales siempre se ensayan, al final de los entrenamientos se quedan los que mejor patean. Estamos preparados, pero queremos ganarlo en el partido”.

Comparando aquella última final ganada, hace poco más de un año contra Deportivo Cali, Henríquez remarcó que “el último campeonato veníamos con una base de jugadores que estábamos jugando juntos durante mucho tiempo. Ahora tenemos jugadores que se han adaptado para comenzar a ganar, se que si ganamos el título en Colombia los otros equipos sabrán del cuidado que deberán tener cuando nos enfrenten porque muchos se habrán quitado esta presión”.

Finalmente, Henríquez explicó que le dice a esos compañeros que viven por primera vez la oportunidad de jugar un gran encuentro como este. “Yo les digo que estén tranquilos, saben que por estar en Nacional ya son ganadores. No se metan tanta presión, esto es un juego y todos queremos ganar”.