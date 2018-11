"Seguir escribiendo historia es lo que queremos": Alexis Henríquez

<p>Atlético Nacional se consagró por cuarta vez de la Copa Águila, venciendo sobre el final 2-1 a Once Caldas que batalló, pero no pudo doblegar a un equipo 'verdolaga' que traía la presión de dos finales perdidas en casa. Con este título,<strong> Alexis Henríquez</strong> alcanzó a Franco Armani como los más ganadores en la historia, llegando a 13 conquistas. </p> <p>Con la dicha de dar una nueva vuelta olímpica y el sentimiento encontrado por haberle ganado al equipo 'albo', el samario manifestó su presente y los desafíos que quiere seguir teniendo con el 'verde paisa'. </p> <p>“Este equipo está acostumbrado a jugar finales, a veces se consigue otros no. Con este título los jugadores se van a tomar confianza y se van a liberar para que demuestren porqué llegaron a Nacional”, remarcó. </p> <p>Sobre esta final en particular, Henríquez expresó que “ganar es difícil y más contra un equipo tan complicado como Once Caldas. Seguir escribiendo historia es lo que queremos, mientras lleguen más títulos será mejor para todos. <strong>Duré 11 años en Manizales, mi hijo nació allá. Mi esposa es hincha del Once Caldas, yo también, pero ahora vamos a celebrar con la gente de Nacional, aunque no deja de ser algo tan difícil para mí</strong>”.</p> <p>Emocionado, cerca del llanto, Charales como dice su camiseta, aclaró que “tuve una gripa muy fuerte, por eso puede sentirse que esté bajo de nota. Nunca me imaginé que iba a jugar una final contra Once Caldas. Dios me puso en esta posición y para mi será inolvidable ganarle un título a ellos, convirtiéndome en el jugador más ganador de Nacional, es algo difícil para mi”.</p> <p>El capitán es agradecido con su grupo y con su familia, ellos que están en todo momento para darle una palabra de aliento. El devuelve esa compañía y cariño en dedicación. “Para mi es importante mi familia, la gente de Santa Marta. Llegar a 13 títulos con Nacional, 17 en mi carrera no es nada fácil, lo he conseguido con mucho esfuerzo. Solamente me toca esperar si me quieren seguir aguantando más años acá para seguir ganando, mientras esté acá voy a dar lo mejor de mi para ganar. Tienen que aguantar mi forma de ser, mi personalidad. Así me hizo Dios”, declaró. </p> <p>Así como recordó a su familia y amigos, tuvo espacio de dedicarle unas palabras al 'campeón de la vida', el profesor <strong>Luis Fernando Montoya</strong>, quien lo formó en sus primeros pasos por el fútbol profesional. “<strong>El ‘profe’ (Montoya) me puso a debutar, me enseñó muchos valores cuando tuve 20 años. Siempre voy a estar agradecido con él</strong>”.</p> <p>Finalmente, aunque no habló sobre su continuidad, dejó un mensaje cargado de sinceridad. “Estoy muy contento de haber conseguido todo en mi carrera, por la crianza que me dio mis abuelos, mi mamá. Ellos me dijeron que las cosas hay que decírselas en la cara a la gente así no les guste”.</p>