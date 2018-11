<p>Sin dudas, Jorman Campuzano ha sido una de las revelaciones de este año en Atlético Nacional. La juventud y el venir de otra categoría no le pesó a este cesarense que cada vez muestra más su calidad de juego en el equipo 'verdolaga'. </p> <p>Anoche fue un premio para un chico que sufrió dos finales perdidas, pero que en la tercera pudo ser la vencida. Al final del partido, Campuzano habló con los medios de comunicación donde dejó datos importantes sobre esta consagración. </p> <p>“<strong>La actitud y las ganas para jugar esta final fue la clave para disputarla y ganarla. Ahora queda la Liga para pelearla.</strong> Veníamos muy golpeados por el momento del equipo, estamos en el equipo más grande de Colombia y todos le quieren echar piedras para que el costal esté más pesado, seguimos trabajando, con humildad y buscando ser mejores”, expresó. </p> <p>Entre la alegría, dejó en claro que quiere continuar en Nacional, restan detalles para que el equipo 'verdolaga' ejerza la opción de compra por el préstamo que se vence en el mes de diciembre. “La decisión la toma mi representante con las directivas, ellos hacen sus negocios y yo me dedico a jugar”, remarcó. </p> <p>En cuanto al juego, Campuzano comentó que “el partido fue muy fuerte, el empate parecía que no lo íbamos a lograr. Al final ganamos el título y se lo puedo dedicar a mi familia y a todo el Pueblo de Palestina y Tamalameque Cesar”. </p>