Historial: América - Once Caldas

América y Once Caldas se han enfrentado por Liga en 199 oportunidades con saldo de 96 triunfos americanos, 56 empates y 47 victorias del Once Caldas. Será el partido 200 por Liga entre estas escuadras.

Por torneos cortos, se han visto las caras en 35 veces, con registro de 10 victorias 'escarlatas', frente a 15 triunfos blancos y 10 empates.

No obstante, desde el año 2004 Once Caldas no vence al América como visitante. Han pasado 10 partidos con 5 victorias 'escarlatas' y 5 empates.

Rojos, sin posibilidades de ingresar al grupo de los ocho, esperan sumar para la tabla del descenso del 2019. Los de Fernando Castro Lozada vienen de empatar en Barranquilla ante Junior.

Mientras blancos, vencieron en la fecha pasada 2-0 a Nacional.

El último partido en el Pascual Guerrero entre estos equipos, fue el 16 de abril del 2017, triunfo rojo 4-2 con goles de Cristian Martínez Borja y Santiago Silva Gérez, cada uno con un doblete.

Y como dato curioso, Once Caldas es uno de los equipos de los cuales no han podido vencer al América, después de su regreso a primera. Caldas lleva dos empates y una derrota frente a los diablos rojos desde 2017.