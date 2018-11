Convocados del Independiente Medellín para visitar a Pasto

El Ecuatoriano Octavio Zambrano, director técnico del Independiente Medellín, después de la importantísima victoria conseguida en condición de local con la cual aseguró la clasificación ante un Atlético Bucaramanga que llegó al compromiso en la tercera posición de la tabla de posiciones y con un record de siete victorias consecutivas, definió ahora el listado de viajeros a la ciudad de Pasto con quienes contara para disputar el compromiso correspondiente por la fecha 18 del todos contra todos ante los nariñenses ya eliminados.

Medellín buscará seguir sumando puntos en la tabla para sostenerse dentro de los cuatro primeros y ser cabeza de serie en los play-offs, además seguir sumando en la tabla de reclasificación donde hoy es tercero detrás de Nacional y Tolima que ya aseguraron participación en copa libertadores para el año 2019.

Los convocados son:

Arqueros

22. David González

12. Andrés M. Marmolejo

Defensores

02. Hernán Pertúz

04. Jorge Segura

03. Jesús D. Murillo

13. Elvis Perlaza

05. Yulián Anchico

29. Sebastián Macías

Mediocampistas

08. Luis Luna

06. William Parra

28. Larry Angulo

10. Andrés Ricaurte

26. Brayan Castrillón

18. Jhojan Valbuena

20. Javier Calle

19. Jean Carlos Blanco

Delanteros

14. Germán E. Cano

9. Juan Fernando Caicedo

Con respecto a la plantilla convocada ante Atlético Bucaramanga, no se presentan variantes, pero hay dos ausencias, Alejandro Barbaro y Ever Valencia, así solo serán 18 los jugadores concentrados y no 20 como de costumbre.

Cabe anotar que Atlético Bucaramanga ganó ya su partido correspondiente de esta jornada al Deportivo Cali, y esta victoria mete presión sobre Medellín, pues para mantenerse dentro de los cuatro primeros en esta jornada solo le servirá la victoria.

Por lo anterior lo más probable será que el once inicial sea el que ha venido acumulando tantas victorias y no se juegue con un equipo mixto como se rumoraba.

El partido comenzará a las 08:00pm en el Estadio Departamental la Libertad de la ciudad de Pasto.