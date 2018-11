El DIM terminó su racha de victorias empatando con Deportivo Pasto

En una fría noche de la ciudad de Pasto, el equipo local que se despedía de su público al ya estar eliminado recibió a un Independiente Medellín que venía en una línea de seis juegos ganados, los cuales ya lo tenia asegurado en la siguiente fase del torneo. El equipo antioqueño llegaba con determinación a llevarse los tres puntos y posiblemente ser líder del torneo, pero el equipo de casa no quería que su último partido del año frente a su gente, terminara en derrota.

El inicio del partido fue para el local, que era el que más hacía por abrir el marcador. Con varios remates al arco, de media distancia y en el área, el Pasto inquietaba el arco de David González, el cual se estaba convirtiendo en la figura del partido.

No fue sino hasta el minuto 18 que el DIM tuvo su primera jugada de gol, Andrés Ricaurte metió un balón filtrado a Juan Fernando Caicedo, él cual intento sacarse el arquero, pero con la mala fortuna para el jugador pastuso, que se lo llevo con sus piernas dentro del área y el árbitro no dudo en pitar el penal a favor del cuadro poderoso. El guardameta Nahuel Losada, fue el que llevo la peor parte en el choque y no pudo continuar en el partido.

Germán Cano cambio el penal por gol y ajustó 16 tantos en el torneo, que lo dejan a tres del récord en torneos cortos y tan solo a ocho de ser el goleador histórico del DIM, puesto que ocupa José Vicente Grecco con 92 tantos. El jugador argentino pateó fuerte y rastrero sobre la mano izquierda del portero Víctor Cabezas y de esta manera el Medellín era en ese momento el líder del torneo con 35 puntos.

Luego del gol del Medellín, el Pasto se adueñó del balón, pero González saco todos los remates que el equipo volcánico hizo en el primer tiempo.

Para la parte complementaria, el Deportivo Pasto hizo el gol del empate en la primera jugada. Gilberto Alcatraz García mandó un pelotazo largo para Andrey Estupiñán que se escapó de la marca de Sebastián Macías, remató, González dio un rebote al medio y Brayan Lucumí lo aprovechó para marcar la igualdad.

El Medellín no quería irse de Pasto con tan solo un punto y empezó a buscar el segundo gol, el cual Brayan Castrillón tuvo en dos ocasiones, pero ambas fueron desperdiciadas. La primera fue al minuto 62, cuando realizo un remate luego de un centro de Elvis Perlaza, que tapó Víctor Cabezas. La segunda opción fue cuando realizo una pared con Caicedo, el cual lo dejo de frente al arquero, que de nuevo desvío el remate y evito el 2-1.

En el minuto 75 se pitó penal a favor del Pasto. Yulián Anchico cruzó a Estupiñán dentro del área. Gilberto García cobró al medio y González tapó con los pies. Finalizando el encuentro, Macías filtro un balón para Ricaurte, el volante del rojo remató a arco y con la mala fortuna de que el balón pego en el palo de la mano izquierda del portero Cabezas.

Para la ultima fecha, el DIM recibirá al Envigado en el estadio Atanasio Girardot, mientras el Deportivo Pasto visitará al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca.