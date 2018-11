Gracias totales, Miguel Ángel Russo 

El día 15 de enero de 2017 iniciaría un nuevo proceso en Club Deportivo Los Millonarios, era el primer partido dirigía el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, que se enfrentaba a un cuadro de su país, River Plate. No fue un buen comienzo para el cuadro ‘embajador’, cayeron derrotados 1-0 en la final de la Florida Cup, en un encuentro donde el equipo nunca se encontró.

El primer semestre del año 2017 fue difícil la acoplación al nuevo técnico y como no hubo tiempo para trabajar bien con el equipo resultaron eliminados de la primera ronda de repechaje frente a Atlético Paranense en la Copa Libertadores, lo que dejaba a los dirigidos por Russo sólo la pelea por la primera estrella del año en el fútbol colombiano. En la primera parte del año los bogotanos lograron clasificar para jugar las finales con un saldo de 10 victorias, 3 empates y 7 derrotas, y en los cuartos de final superaron al Atlético Bucaramanga, pero en la semifinal se enfrentarían al mejor equipo del año, Atlético Nacional los eliminaría en los últimos minutos del encuentro.

Para el segundo semestre llegaría una gran alegría para la escuadra embajadora. El cuadro volvería a clasificar a las finales con un saldo de 10 victorias, 6 empates y cuatro derrotas. En los partidos definitivos le tocó sufrir, pero logró dejar atrás equipos cómo la Equidad y el América de Cali, y estos éxitos le otorgarían a Russo la oportunidad de dirigir la final con la que Millonarios conseguiría su estrella 15, nada más y nada menos que frente a su rival de patio, Independiente Santa Fe.

El año 2018 no fue nada bueno para millonarios, perdió al capitán de su barco, el entrenador Russo, que desde el semestre que ganaron el título se sentía enfermo y no quiso decir nada por honor al club, ahora no podría dirigir ya que era sometido a un tratamiento médico en su país para superar un cáncer, y cuando regresó ya era muy tarde para que el cuadro ‘albiazul’ levantará cabeza, pues los eliminaron en la fase de grupos de Copa Libertadores. Independiente Santa Fe acabaría con la ilusión de ganar un torneo internacional derrotándolos por penales en la fase de octavos de final en la Copa Sudamericana. Todo esto se debía al problema que tenía Millonarios en condición de local, lo que dejó a los hinchas sin la opción de volver a gritar campeón.

Es cierto Russo se va por la puerta de atrás por los malos resultados de este año, pero al fútbol colombiano no se le puede olvidar las lecciones que nos dio este gran técnico y el vacío que deja en los corazones azules.

¡GRACIAS PROFE RUSSO!