Fernando Monetti y Diego Braghieri podrían volver al fútbol argentino

<p>La llegada de Jorge Almirón a San Lorenzo de Almagro comenzó a sonar varios nombres para reforzar el equipo argentino. Entre esa lista estarían Fernando Monetti y Diego Braghieri, jugadores que Almirón llevó a Atlético Nacional a comienzo de temporada y que no se han podido consolidar en el 'verde paisa'. </p> <p>Aunque Monetti y Braghieri lo desmienten, según medios argentinos estos jugadores serían de las exigencias que puso el técnico ex Lanús para firmar con el equipo 'azulgrana'. </p> <p>Todavía falta para que comience la temporada en Argentina y aunque San Lorenzo pasa por un momento difícil en la parte deportiva y económica, harían un esfuerzo para traerle jugadores competitivos que puedan disputar la Superliga y la Copa Libertadores 2019. </p> <p>Tanto Fernando Monetti como Diego Braghieri tienen contrato vigente con Nacional hasta diciembre de 2020. Cabe recordar que los jugadores argentinos llegaron comprados desde Lanús en cifras que rondaron los 4 millones de dólares. </p> <p>Por su parte, el presidente del equipo colombiano Juan David Pérez prefiere no hablar sobre el mercado de pases hasta que no termine la participación en la Liga Águila 2018-II. Por ahora seguirán las gestiones y todavía quedan capítulos para esa novela que recién comienza. </p>