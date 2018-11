"Quería estar acá y tengo la dicha de disfrutar este momento": Jorman Campuzano

Atlético Nacional se juega la última carta este semestre cuando visite en Itagüí a Leones que buscará terminar con decoro su participación en la Liga Águila 2018. Los 'verdolagas' pasan un buen momento luego de conseguir la Copa Águila 2018, trofeo que les permite asegurar por sexta ocasión consecutiva su lugar en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el 'verde paisa' quiere arrancar la era Autuori con una victoria que les permita pelear el título de fin de año. Uno de los jugadores que mejor nivel ha mostrado en Nacional en esta temporada es Jorman Campuzano, el cesarense llegó como una apuesta y terminó siendo una revelación, la cual esta semana aseguraron haciendo uso de la opción de compra.

"Estoy muy feliz por haber ganado mi primer título y que hicieran el uso de mi opción de compra. Quería estar acá y tengo la dicha de disfrutar este momento", expresó Campuzano.

Además, el volante indicó que "a principio que llegué no era de las mejores contrataciones, con humildad y trabajo me fui ganando el cariño. Nacional me permitió cumplir el sueño de estar en la Selección Colombia, es un club que ha marcado mi vida".

Pensando en el encuentro de este domingo, Jorman remarcó que "estamos muy concentrados para este partido, queremos conseguir los tres puntos. Leones se va a jugar su último partido en la categoría y tendremos que estar muy concentrados".

En cuanto a la experiencia con el técnico Paulo Autuori, el volante comentó que "lo que nos pide el 'profe' Autuori que trabajemos con alegría. Hay que disfrutar de la profesión que tenemos".

Finalmente, Campuzano se refirió a la cancha de Ditaires, un terreno difícil para quienes lo visita. "La cancha de Itagüí es complicada, para plantear el partido debemos ser inteligentes".