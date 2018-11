"Tenemos que mostrar nuestro mejor nivel en este partido": Paulo Autuori

El destino quiso que Paulo Autuori debute como técnico de Atlético Nacional esta tarde cuando enfrenten a Leones FC en Itagüí por la última fecha de la Liga Águila 2018. El brasileño tuvo que asumir ante la expulsión de Hernán Darío Herrera en la fecha anterior frente a Equidad.

Con tres entrenamientos, Autuori no cambiará nada de lo que ha venido trabajando el técnico Herrera con el equipo, lo tiene en cuenta y prefiere trabajar junto a él en esta etapa final del año. Mientras tanto y de a poco, va imponiendo su impronta, además de analizar quienes continúan.

"No hay cambios en los entrenamientos. El 'profe' Hernán Darío Herrera sigue planificando el equipo, le he pedido que trabaje al lado mío. El tema ha sido de conceptos a cada jugador. No sería bueno hacer cambios drásticos", explicó Autuori.

En cuanto a sus primeros días de trabajo, el técnico destacó que "me han recibido muy bien, en los días que he estado me he sentido muy confortable. Ahora vamos por un mismo objetivo que es ganar y clasificar a las finales".

Sobre el partido de esta tarde, comentó que "el hecho de no estar clasificados, no significa que no vamos a estar. Ellos vienen de ganar un título y tienen un gran estado anímico. Seguramente vamos a conseguir un buen resultado en el próximo partido. Estamos muy bien preparados".

Además, "me llama la atención de las ganas y la condición que tienen muchos jugadores. Además de los conceptos nuevos que les he mencionado. Hemos reforzado mucho las labores defensivas y me han dejado contento como lo han asimilado. Ojalá en el partido se puedan ver".

"Tenemos que mostrar nuestro mejor nivel en este partido. A Leones no lo conozco, pero he podido analizarlo y he sacado conclusiones circunstanciales, lo que no es lo mismo de entender características. Hay que jugar mejor que ellos", remarcó.

En cuanto a la planificación, Autuori sostuvo que "en el desarrollo del partido debemos entender que yo trabajo en equipo. Con Hernán Darío Herrera seguimos trabajando y esperamos mostrar nuestra mejor versión".

Finalmente, emitió un concepto sobre los jugadores de las divisiones juveniles. "He visto jugadores de las categorías inferiores. Más allá a quienes vamos a subir, debemos mostrar con actos qué continuidad podemos dar. Siempre hay que tener en cuenta lo que tenemos, no me interesa analizar con videos".