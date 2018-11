Octavio Zambrano: "Estar por fuera de los 4 primeros no es mal negocio”

Octavio Zambrano dio sus impresiones luego del empate frente a Envigado FC que dejó al DIM dentro de los ocho, sin la posibilidad de ser cabeza de serie y ubicado temporalmente en la casilla quinta de los clasificados.

Para el DT todos los riesgos que se corrieron durante el encuentro fueron calculados; el principal no haber contado con William Parra: “Parra con 3 tarjetas amarillas, en un partido como este, iba a tomar su cuarta tarjeta y eso nos condicionó y ese fue un riesgo calculado, no ponerlo a él para arriesgar no poder recuperar el balón como lo hacemos usualmente en el medio campo”. Fueron las explicaciones del técnico.

Además Octavio Zambrano se mostró inconforme, no con el resultado sino, con el rendimiento de algunos de sus jugadores dentro del plantel. Sobre esto el técnico afirmó qué: “Uno tiene que ver de que están hechos los jugadores en este tipo de situaciones; voy a tener que hacer unas serias evaluaciones de lo que tengo y sacar una lectura. Un empate no estaba dentro de nuestras expectativas pero nos sirve para sacar conclusiones acerca de rendimientos individuales de muchos jugadores. Son evaluaciones que se tienen que hacer y hay que asumir lo que se ve y tratar de hacer correctivos porque de eso se trata. Inclusive, situaciones que no son las mejores le sirven a uno para sacar importantes conclusiones”.

Para el DT, no es un mal negocio cerrar una serie de visitante, Zambrano considera que no es un mal negocio, pero admitió que si le hubiera gustado cerrar de local: Me adhiero a haber tenido la oportunidad de cerrar una serie aquí, pero mi incomodidad va por ciertos rendimientos que no van a la par con lo que yo esperaba y tenemos que darle crédito al rival ellos hicieron lo suyo y hay que darle el crédito por lo que propusieron en la cancha”.

Finalmente en el DT concluye con que se concentrará en fortalecer al grupo y prepararlo para enfrentarse al equipo con el que corresponda: "Conclusiones buenas y no tan buenas frente a ciertos rendimientos individuales e inclusive eso nos sirve mucho porque cuando entremos a la fase final de este torneo eso nos sirve para saber con quién podemos contar. Venimos de una situación difícil, a meternos en el grupo de los 8 y jugando buen fútbol, todo lo que sucedió servirá para evaluar y lo que cuenta es lo que viene".