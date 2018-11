Previa Leones FC vs Atlético Nacional: 'felinos' y 'verdolagas' con distintos objetivos

Último capítulo para Leones en su travesía por la primera división, los 'felinos' de Itagüí reciben al Atlético Nacional este domingo desde las 5:30 p.m. por la fecha 19 de la Liga Águila 2018-II. Aunque ya están descendidos, quieren despedirse con un triunfo y de paso dejar eliminado a uno de los finalistas del semestre pasado. Por parte del 'verde paisa', tienen 29 puntos y ganando se clasificaría a los cuartos de final.

​Leones quiere 'rugir' fuerte en su casa

Para esta última fecha, Luis Amaranto Perea tendría a la mayoría de su nómina a disposición. Sin jugadores sancionados, las ausencias pasan por el departamento médico donde se encuentran Antony Otero y Anderson Angulo. Otero presenta lesión en rodilla quiste y lesión de menisco. Angulo esguince de tobillo ambos están en fisioterapia.

En cuanto a novedades para mañana, vuelve Víctor Córdoba a la concentración y hay otro chico de la Sub-20: Santiago Muñoz Gomez, extremo derecho nacido en 1999 y que mide 1.73.

Sebastián Gómez, volante de Leones, sostuvo que se jugarán una final ante el equipo verde: “es un partido muy importante para nosotros. Todo el mundo se quiere jugar una final con Nacional y esta vez no va a ser la excepción”.

Además, Gómez indicó que “va a ser un partido muy complicado, pero el grupo está consciente de que debemos terminar de la mejor manera. No importa si ya estamos descendidos, hay que morir con las botas puestas”.

Probable alineación: Cristian Arroyave, Jonathan Marulanda, Jhon Mondragón, Edisson Resretpo, Diego Sánchez, Daniel Mantilla, Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Roger Lemus, Jhon Sánchez y Yessi Mena.

Nacional quiere comenzar una nueva era técnica ganando

Para no depender de nadie, Nacional tiene que ganar y estará clasificado. Si empata, tiene que esperar a que Rionegro Águilas no gane o que Santa Fe tampoco lo haga. Si pierde, tiene que esperar a que Rionegro y Santa Fe pierdan, además de que el Deportivo Cali no gane por más de cuatro goles.

Entre las ausencias se destaca la de Helibelton Palacios quien sufrió un golpe en su tobillo izquierdo y tendrá un par de semanas de incapacidad. Por su parte, Gonzalo Castellani y Aldo Leao Ramírez regresan a la nómina de convocados.



Paulo Autuori se estrenará como entrenador del club verde y analizó su primera semana de trabajo: “me siento muy cómodo, los jugadores ha trabajado muy bien y con alegría. El estado anímico es muy bueno porque vienen de ser campeones y siempre hay motivación cuando un entrenado nuevo llega”.



Autuori confirmó que no hará cambios en la formación titular porque quiere mantener el trabajo de Hernán Darío Herrera: “no vamos a hacer cambios y vamos a mantener lo que el profe Herrera de manera muy exitosa logró acá. Toda la planificación pasa por él y no he cambiado nada”.



Probable alineación: Christian Vargas, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Aldo Leao Ramírez, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani; Steven Lucumí, Carlos Rivas y Vladimir Hernández.



Datos entre Leones y Atlético Nacional (vía opta)

– Atlético Nacional derrotó 1-0 a Leones en el único duelo entre ambos en Primera A.

– Leones acumula cinco derrotas seguidas, racha que tiene por segunda ocasión en el torneo.

– Atlético Nacional acumula 29 puntos en el Finalización 2018; su menor cantidad luego de 18 partidos en los últimos ocho torneos cortos (desde 2015).

– Atlético Nacional ha intentado 112 remates más de los que ha permitido a sus rivales, la mayor diferencia a favor para cualquier equipo en el torneo (283-171).

– Sebastián Gómez y John Sánchez son los únicos dos jugadores de Leones que han disputado todos los partidos de la actual temporada en Primera A (37 PJ).