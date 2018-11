Nacional y un 2018 para olvidar

Terminaron las competencias oficiales para Atlético Nacional y comienzan los balances del año en el equipo 'verdolaga'. A continuación haremos un resumen de este 2018, un año para el olvido en la retina del hincha nacionalista.

Primer semestre del 2018, se rompieron las rachas ganadoras

Tras un semestre discreto en la era Lillo donde llegaron a octavos de final de la Copa y a cuartos de final de la Liga, donde fueron eliminados en casa. Los antioqueños le apostaron a Jorge Almirón, técnico que venía con pergaminos para volver a recuperar el nivel. Sin embargo y pese a una gran pretemporada en los Estados Unidos con título de la Florida Cup, perdió la Superliga como local a manos de Millonarios y aunque clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, en la Liga punteó durante 11 fechas para luego perder el título por penales, en casa, ante Deportes Tolima luego de haber ganado el partido de ida en Ibagué.

Segundo semestre del 2018, la Copa salvó el flojo nivel

Nuevamente, Jorge Almirón realizó pretemporada en Estados Unidos, los 'verdes' no tuvieron mucho descanso y querían llegar fuertes para los retos que llegaban en la segunda mitad del 2018: La Copa Libertadores, la Liga II y la Copa Águila donde arrancaban desde los octavos de final. El primer objetivo no se logró, la caída ante Atlético Tucumán forzó la salida de Almirón y el interinato de Hernán Darío Herrera. El 'arriero' no logró ser fuerte de local y terminaron eliminados de la Liga a manos de Leones, un equipo que había descendido seis fechas atrás.

La Copa Águila fue un oasis en el camino desértico, Nacional supo ser fuerte como visitante cerrando series muy difíciles contra Patriotas, Junior, Leones y Once Caldas en la gran final. Estas series de ida y vuelta las afrontaron con pundonor, seriedad y equipos compactos. Frente al 'albo' en un partido emotivo, lograron imponerse y conquistar la cuarta Copa en su historia, llegando al título 29 en 71 años de historia.

La organización ha tenido varios cambios

Desde la partida de Juan Carlos de la Cuesta el 28 de marzo de 2017, Nacional logró tres títulos y dos subtítulos, de las cinco finales disputadas. Andrés Botero llegó como reemplazo y estuvo hasta el 8 de febrero de 2018, de ahí llegó Juan David Pérez y en su actual gestión ha venido depurando el plantel de 72 contratos profesionales a 66 y la meta es llegar a 25 jugadores profesionales, actualmente Nacional tiene cerca de 30 jugadores prestados a otros equipos.

Datos del 2018

- Juan Manuel Lillo dirigió 6 meses, llegando a cuartos de final en la Liga y octavos de final de la Copa, siendo eliminado por Tolima y Patriotas respectivamente.

- Jorge Almirón estuvo 9 meses al mando del equipo 'verdolaga', perdieron dos finales: Superliga 2018 y Liga 2018-I a manos de Millonarios y Tolima. En Copa Libertadores llegó hasta octavos de final siendo eliminado por Atlético Tucumán.

- Hernán Darío Herrera estuvo 2 meses en el cargo como interino, ganó la Copa Águila 2018 y no logró clasificar a los cuartos de final de la liga 2018-II, algo que no sucedía desde 2012-I.

- Paulo Autuori, estuvo en la última fecha de la Liga 2018-II, igualó 2-2 ante Leones y quedó eliminado de la Liga 2018-II.

- Dayro Moreno salió a mitad del torneo por actos de indisciplina, sin el tolimense, Nacional perdió 10 goles en la presente temporada, pero las directivas mostraron la firmeza a la hora de tomar determinaciones.

- Jorman Campuzano fue la revelación de Nacional en el 2018, el cesarense llegó como una apuesta y se consolidó en el equipo antioqueño. La semana pasada fue adquirido en su totalidad y aunque tienen ofertas de Europa y Argentina, en el club esperan que continúe durante el otro año.

- En el primer semestre obtuvo 65% de rendimiento, mientras que en el segundo semestre fue de 52%. El nivel bajó, se notó en la cancha y en los resultados.

Lo que viene en el 2019

Atlético Nacional tendrá cuatro torneos en disputa: en el primer semestre competirá en la Liga y en la fase previa de la Copa Libertadores 2019, mientras que en el segundo semestre tendrá la tarea de defender el título de la Copa, además de competir en la Liga II y con el objetivo de llegar como mínimo a octavos de final de la Libertadores.

Se darían varias salidas y pocas llegadas, la situación económica del club con déficit cercano a los 30 mil millones de pesos, hace que no se puedan cambiar muchas caras. Sin embargo, jugadores como Brayan Rovira o Sebastián Gómez deberán reportarse en diciembre y es muy posible que se queden en el equipo.

Entre los nombres que se irían están: Reinaldo Lenis, Juan Pablo Ramírez, Vladimir Hernández, Gonzalo Castellani, Fernando Monetti, Gustavo Torres, Raúl Loaiza, Carlos Rivas, entre otros.