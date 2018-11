Rendimiento del Independiente Medellín en el todos contra todos de la Liga Águila 2018-II

Independiente Medellín se prerara para encarar los play-offs de la Liga Águila 2018-II. El poderoso de la montaña sufrió un bache a mitad de torneo que puso a dudar a propios y extraños de su nivel y de si podría lograr la clasificación a esta instancia. Sin embargo, el técnico ecuatoriano Octavio Zambrano supo reacomodar las fichas y dio el impulso que necesitaba el plantel para conseguir los resultados que necesitaba. Los goles de Germán Cano, la magia de Andrés Ricaurte y las atajadas salvadoras de David González han sido la base de la clasificación del medallo a la fiesta de fin de año.

El rojo de la capital antioqueña comenzó el semestre con un invicto en sus tres primeros juegos: empató sin goles ante Atlético Huila en Neiva, venció a Boyacá Chicó en el Atanasio y a Millonarios en condición de visitante. Sumó su primera derrota en la cuarta fecha ante Deportivo Cali, aunque mostró muy buen juego, lo que daba cierta tranquilidad a su fanaticada. Pero luego de este partido recibió la dura noticia de la salida de un baluarte en su equipo: Didier Moreno. Coincidencialmente fue desde esa noticia donde comenzaron las dudas en el medallo, pues logró una victoria apretada ante Rionegro Águilas en la quinta jornada, pero no jugó un buen partido. Si bien, era algo que podía suceder, pero tras ese partido acumuló seis juegos sin poder sumar de a tres: perdió ante Junior en Barranquilla, empató en casa ante Once Caldas, luego ante Equidad en Bogotá, y ante Leones en el 'Coloso de la Avenida Centenario'. Luego visitó a Deportes Tolima y perdió estrepitosamente. Fue un 3-0 que desató la furia de los hinchas del Equipo del pueblo, que en los siguientes partidos mostró su inconformidad con el máximo accionista Raúl Giraldo, y no era para menos, ya son varias veces que el DIM vende jugadores de su plantel en plena disputa de torneo y la salida de Didier fue la gota que acabó con la paciencia de los fanáticos del rojo.

Tras esa caída ante el campeón vigente del fútbol colombiano en la que tocó fondo, el poderoso empató 2-2 ante Independiente Santa Fe, y con el pasar de las horas se rumoraba la salida de Zambrano, que hizo una reconstrucción en su cuerpo técnico. Pareciera que esto era lo que necesitaba el equipo, ya que levantó su nivel y goleó a Patriotas en Tunja siendo superior, y en la siguiente jornada se impuso ante Atlético Nacional en el clásico paisa. Luego tenía un partido muy complicado contra América de Cali, y también lo derrotó en el Pascual; Alianza Petrolera también sufrió ante un renacido Medellín, que luego fue a Montería cazó a Jaguares y después al leopardo, Atlético Bucaramanga y llegar así a seis victorias en línea en los últimos siete partidos disputados. En la penúltima jornada visitó al Deportivo Pasto y empató, mismo resultado que obtuvo en la última fecha recibiendo al Envigado.

Estadísticas

Rendimiento: 59,6% (34 puntos de 57)

Partidos jugados: 19

Partidos ganados: 9

Partidos empatados: 7

Partidos perdidos: 3

Goles a favor: 29

Goles en contra: 19 (Promedio de un gol por partido)

Partidos sin recibir gol: 8

Máximo anotador: Germán Cano (16)

Máximo asistidor: Andrés Ricaurte (6)