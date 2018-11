Octavio Zambrano: "No podemos pensar ni en Santa Fe ni en Tolima, esto no ha terminado"

Antes de comenzar, el técnico expresó sus felicitaciones a los equipos del DIM sub 17, dirigido por Lenis Maturana por llegar a la final y al sub 20 dirigido por David Montoya, que se encuentra en el umbral de conseguir lo mismo. Zambrano consideró muy importante hacer público este reconocimiento porque son logros para la institución.

Referente a la presentación del equipo, el técnico del DIM consideró que la mayoría del tiempo el equipo fue superior frente al Bucaramanga y destacó la actuación de tres jugadores que, a hoy, son referentes del gol en el Deportivo Independiente Medellín: “Sin duda Cano, Ricaurte y Caicedo tienen la mayoría de los goles, por ende, además de que son grandes jugadores están al final de lo que nosotros creamos. Lo que a mí me place es la elaboración de juego y la manera en cómo nosotros culminamos muestras jugadas. En su gran mayoría son goles trabajados que tienen un génesis, un buen comienzo y un buen final. Nadie nos ha regalado nada en términos de goles conseguidos, al contrario nuestros jugadores son supremamente importantes para que los anteriores 3 jugadores logren conseguir lo que han conseguido”.

El técnico fue claro en su posición para enfrentar el partido de vuelta: “En este momento lo que tenemos que hacer es examinar lo que hemos hecho y eventualmente tener una estrategia para jugar allá. Este equipo fuera de casa o en casa ha jugado diferente, nunca ha sido un equipo que no ha propuesto, esa es nuestra identidad de equipo. Tenemos 3 goles a favor y hay que darles crédito a los jugadores que entendieron que esto tenía que ser contundente. Esto no se ha terminado y no podemos pensar en Santa Fe ni en Tolima, tenemos que pensar en Bucaramanga y el segundo partido y ser tan contundentes como lo fuimos, sobre todo más inteligentes para manejar ciertas cosas porque tenemos la actitud”.

En cuanto a Juan Fernando Caicedo, quien salió del encuentro por molestias, Zambrano aseguró que está bien, tuvo un golpe y consideró prudente que hubiera salido. Además agregó que en la parte psicológica se encuentran bien, pues el grupo se ha venido consolidando en ese tema y han tenido personas que les han ayudado en ese aspecto.

Finalmente el técnico hizo referencia a los 105 años del ‘poderoso’ y a la afición: “Esperamos que la afición haya salido contenta, no está de más mencionar que 105 años de vivencia futbolística es algo muy grande y para nosotros era importantísimo un día como hoy, poder darle un espectáculo a la hinchada digno de este gran club, pues ¡en hora buena!”.