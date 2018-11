La magia de Andrés Riacurte, presente en la ida de los cuartos de final de la Liga Águila

Independiente Medellín pegó primero en los cuartos de final ante Atlético Bucaramanga. En la noche del cumpleaños 105 de su historia, el poderoso fue contundente e hizo respetar su casa, el Atanasio Girardot, goleando al leopardo 3-0. Precisamente una de esas anotaciones la logró Andrés Ricaurte, que fue elegido por los lectores de VAVEL como la figura del encuentro.

Es que no es para menos, el dueño de la camiseta 10 del medallo fue quien manejó los hilos del equipo dirigido por Octavio Zambrano. Inició la jugada del primer gol, dándole el balón a Juan Fernando Caicedo que tras una combinación con Elvis Perlaza, anotó la apertura del marcador.

Durante gran parte del primer tiempo, el volante de 27 años cambió de banda con Brayan Castrillón y jugó por la derecha, algo que no es muy habitual, pero con el pasar de los minutos, se fue liberando de esa zona y se hizo eje de las acciones del poderoso. En el segundo gol incursionó por el centro y volvió a combinar con Caicedo, que centró buscando el cabezazo de Germán Cano, un defensa rival rechazó y el balón que quedó en Larry Angulo, que parecía enredarse, pero supo enganchar y luego puso el pase para que el mismo Ricaurte empujara el balón al fondo de la red y pusiera el 2-0.

En el segundo tiempo el DIM hizo más un juego para sostener el marcador y contragolpear, justo así llegó el tercer gol, en donde El Mago fue quien presionó a Johan Caballero quién conducía el esférico, luego Hernán Pertuz fue el que le sacó el balón al jugador de la visita y le dio el pase a Larry Angulo que dejó a Cano mano a mano ante James Aguirre y puso el 3-0 final.

Al final del encuentro, Ricaurte expresó que hay que "ir a Bucaramanga a aumentar la ventaja y no aguantarla", pues se sabe que el conjunto santandereano es un buen local y saldrá a buscar el partido, en donde no se pueden relajar, "allá es un nuevo partido y hay que salir a ganar". Por último recalcó la confianza que hay dentro del equipo en la búsqueda del título: "Tenemos que creérnosla, ¿si nosotros no nos la creemos, entonces quién lo hará?", de manera que en el Independiente Medellín no van a dar su brazo a torcer hasta conseguir el resultado deseado: la séptima estrella.