Previa Rionegro Águilas vs Once Caldas: Fútbol picante y aguerrido en el Oriente Antioqueño

Un duelo picante se revive esta noche en el Alberto Grisales, Once Caldas regresa al nido tras aquel incidente en el que al terminar el partido se vieron involucrados el arquero Lucero Álvarez, Johan Carbonero, José Fernando Salazar y el técnico Hubert Bodhert, donde Rionegro Águilas se impuso por la mínima y en el que quedaron espinas clavadas en ambos equipos.

Rionegro sigue soñando con el primer título

Con todo el plantel a disposición, los dirigidos por Jorge Luis Bernal buscarán sacar la ventaja en esta llave de cuartos de final. Para Rionegro, la ilusión de lograr su primer título en el profesionalismo es tan grande como la unión que hay en el grupo.

"Equipo ganador no se toca", esa sería la consigna del técnico Bernal para este encuentro, quien colocaría el mismo equipo que venció 1-0 al Atlético Bucaramanga. Entre las bajas del equipo estaría Álvaro Angulo quien se lesionó en la práctica de ayer. Por otro lado, el arquero Lucero Álvarez se recuperó de sus problemas físicos y hace parte de la concentración. Sin embargo, el puesto en el arco 'dorado' sería para Juan David Valencia.

“No podemos estar más contentos por el rival que nos tocó en esta llave, ya que es un equipo que es ofensivo, sale a proponer, es rápido, permite jugar, al igual que nosotros. Serán 180 minutos en los que ambos equipos estaremos muy parejos. El objetivo nuestro será hacer respetar nuestra casa para viajar así sea con una mínima ventaja a Manizales”, comentó Valencia.

21 goles convirtió Rionegro, siendo el equipo que clasificó con menos goles en la fase de todos contra todos. Además, le marcaron 19 goles, una cifra alta para una escuadra que logró el 56% de rendimiento.

Probable formación: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez y Luis Mosquera; Francisco Rodríguez y Camilo Ayala; Fredy Hinestroza, Leandro Velásquez, Estéfano Arango; Humberto Osorio.

El 'albo' quiere redondear un gran semestre

La derrota en la Copa Águila no menguó a los manizaleños, quienes le apuestan a bordar su quinta estrella en el escudo. El camino comienza esta noche en Rionegro, una plaza que le ha sido esquiva para un Once Caldas que viene haciendo una gran campaña, pero quiere reflejar lo obtenido con una vuelta olímpica.

En cuanto a variantes con respecto al último partido del campeonato, Ricardo Steer y Andrés Correa llegan con molestias físicas. No obstante, están concentrados con el grupo y esperarán hasta último momento para ser titulares.

“A mí no me parece Rionegro tan asequible, me parece que es de los rivales más duros que hay en la Liga, es un rival muy complejo, un rival maduro, un equipo que está muy bien estructurado y que tiene su forma de juego. Va ser de los partidos más difíciles que va a jugar Once Caldas”, dijo Hubert Bodhert.

Probable formación: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias; Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Marcelino Carreazo, Johan Carbonero y Ricardo Steer.

Datos de 'dorados' y caldenses

– Rionegro mantiene un invicto de seis partidos como local ante Once Caldas en Primera A (3V 3E), incluido el 1-0 que se dio en el actual Finalización.

– Rionegro ganó, en el Finalización, seis de los siete partidos como local en el que abrió el marcador; el único en el que no se llevó los tres puntos fue en el primero, 1-1 ante Envigado.

– Once Caldas no ganó ninguno de sus últimos siete partidos como visitante en el torneo (4E 3D); había logrado los tres puntos en dos de los primeros tres (1E).

– Rionegro es uno de los dos equipos que aún no convirtió goles desde saques de esquina durante el torneo; tuvo 83 a favor (Junior es el otro).

– Once Caldas permitió 59 remates sobre su portería, segunda menor cantidad en todo el actual torneo (54 Santa Fe).