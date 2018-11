Victoria de 'los pijaos' en el Campín

Luego de darse el sorteo de los cuadrangulares finales de la Liga Águila, se volvía a dar una llave tradicional, dos viejos conocidos se volvían a ver la cara en una nueva serie.

Santa Fe venia de clasificarse venciendo a Millonarios con un contundente marcador de 0-3, pero con la baja de Facundo Guichón por expulsión en este partido, mientras que Tolima ya clasificado en fechas anteriores gano a Patriotas 2-1, pero que también perdería a Luis 'Cariaco' González que sería convocado por Rafael Dudamel para partidos amistosos con la Selección Venezuela.

Los dirigidos por Sanguinetti fueron:

Santa Fe: Róbinson Zapata; Víctor Giraldo, Héctor Urrego, Carlos Henao, Leyvin Balanta; Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo, Diego Guastavino, Luis Seijas; Carmelo Valencia y Wilson Morelo.

Mientras que Gamero salió con:

Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Danovis Banguero; Carlos Robles, Carlos Renteria, Rafael Carrascal, Daniel Cataño, Yohandry Orozco, Marco Pérez.

Al comienzo del encuentro, Santa Fe comenzó atacando y temprano en el minuto 1 hubo la primera jugada de gol que fue por medio de un tiro libre a favor del equipo 'cardenal'. Ya en el minuto 13 Álvaro Montero despeja el balón que llega al área 'cardenal', donde Héctor Urrego deja pasar el balón y deja a Daniel Cataño frente al portero para marcar el primer gol del partido. Santa Fe intento reaccionar, cada vez más en terreno contrario y por la 'vieja confiable', la pelota quieta, pero cada ataque era controlado por la defensa tolimense.

En el minuto 28 Deportes Tolima cobra un tiro libre con destino al área que luego sería rechazado por Urrego que en segunda jugada dejaba a Danovis Banguero para que conectara con Marco Pérez, quien iba a tirar un potente disparo con destino al primer palo donde Rufay Zapata atajaría el balón, pero ante su floja respuesta el balón entro, el marcador cambiaría y Tolima celebraría el 2-0.

El panorama de Santa Fe se tornaría oscuro y cada vez más difícil de remontar, intenta cada vez más, trataba de descontar el partido, pero ningún ataque prosperaría.

Ya sobre el final del primer tiempo, en el minuto 45 una jugada peligrosa de Deportes Tolima complicaría a Santa Fe, haciendo que Héctor Urrego choque contra Rufay, lo que haría que el portero titular se lesionara y sufriera un esguince en la rodilla derecha. En lugar de él entra Miguel Solis, un arquero que solo tuvo un partido y no de la mejor manera, pues en su única actuación de la temporada, el equipo perdió.

Comenzando el segundo tiempo Santa Fe se apodera del balón y toma la iniciativa para darle vuelta al juego, pero al minuto 59, Santa Fe perdería otra de sus piezas claves, perdería a Carmelo Valencia que tuvo que salir por un tirón en su muslo derecho, en lugar de él entraría Juan Daniel Roa, que le daría más juego y mas toque al 'león'.

Luego en el minuto 61 Yeison Gordillo centraría un balón al área que llegaría a las piernas de Wilson Morelo para hacer el descuento y declarar el 2-1.

Santa Fe no se rehusaba a perder, atacaba y atacaba, por izquierda y por derecha. De tiro libre y de tiro de esquina, pero todas las opciones no le favorecerían, pues todas se irían cerca o contrarrestadas por el cuadro 'pijao'. Finalmente, el partido terminaría, Tolima se iría a casa con la serie ganada parcialmente y Santa Fe con ese sabor agridulce de no haber empatado el partido.

Estos dos equipos se verán las caras otra vez el sábado 17 en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué a las 8:00 p.m. Lo bueno para Independiente Santa Fe es que recupera a Facundo Guichón tras una sanción, lo malo es que perderá a Rufay Zapata en lo que queda de temporada, mientras que se espera el reporte médico de Carmelo Valencia.