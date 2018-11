Rionegro Águilas derrotó 1-0 a Once Caldas en el encuentro de ida por los cuartos de final en la Liga Águila 2018-II. Los 'dorados' sacaron una diferencia que les permitirán buscar la clasificación a las semifinales, el equipo del oriente antioqueño sueña con su primera estrella e incluso, si gana o empata y Bucaramanga no lo hace estarían clasificados para la Copa Sudamericana 2019, un gran logro.

Tras el resultado, el técnico de Águilas Jorge Luis Bernal, analizó el triunfo y lo que viene en el duelo de vuelta.

“Somos un equipo maduro, estoy feliz con el 1-0, tendremos que ir a Manizales a tratar de conseguir la clasificación, queremos estar en las semifinales. Vamos paso a paso, buscamos que los habitantes del oriente antioqueño estén más felices”, remarcó.

Sobre el juego, resaltó que “me gustó más el segundo tiempo, después de los 10 minutos tuvimos un buen control de juego. Nuestro arquero no salió figura, no tuvimos peligro en nuestra área. Pudimos haber creado más opciones, hay que ir tomando confianza y seguridad para hacer las cosas bien”.

Además, “a pesar del nerviosismo, controlamos bien la pelota, no la reventamos. Nos sentimos felices cuando existe un buen juego del equipo, eso es fútbol, no solamente correr y chocar. Lo fundamental es que haya una buena expresión de juego”.

Pensando en lo que se viene, Bernal señaló que “tenemos que seguir siendo fuertes, es un triunfo que logramos con mucho sacrificio. Todos sabemos que Once Caldas es un equipo importante, no le regalaron nada, a nosotros tampoco. El partido está bueno y lo va a disfrutar la afición. Ojalá nosotros al final estemos más felices celebrando la clasificación a la semifinal”.

“No estoy intimidado por Once Caldas. El domingo la historia no vale, es responsabilidad de los 22 jugadores que están en la cancha y ojalá haya juego limpio para que el mejor sea el que clasifique”, agregó.

Para Bernal, el momento que vive su equipo es importante para pelear títulos, el técnico tolimense no ha ganado aún una Liga en su extensa carrera y cree que esta puede ser su oportunidad.

“Hay una alegría especial en Rionegro Águilas, desde los jugadores, cuerpo técnico, la señora de los tintos, el mensajero. Hasta los hinchas de Nacional están haciendo fuerza por nosotros. Estamos a 90 minutos de darle una nueva alegría al fútbol antioqueño. Todavía falta, hay que ser prudentes, disfrutar esta victoria, pero sabemos que vamos a tener que esforzarnos más”.

Finalmente, comentó sobre la posibilidad de avanzar a la Copa Sudamericana 2019. “Sería muy bueno lograr un torneo internacional, eso puede servir para muchas cosas dentro de nuestra institución, vamos a ver hasta donde podemos llegar”.