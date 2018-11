Los viajeros del DIM para enfrentar al Atlético Bucaramanga

Tras la victoria de 3-0 frente al Bucaramanga en el Atanasio Girardot, el DIM busca mantener y extender la ventaja en esta llave de los playoffs de la Liga Águila. Con algunas novedades, los dirigidos por Octavio Zambrano viajan a Bucaramanga para enfrentar este compromiso; entre las novedades se encuentra la ausencia de Juan Fernando Caicedo quien sufrió un problema en su rodilla en el partido de ida, razón por la cual no estará a disposición y será una baja sensible para el poderoso. Es importante destacar que Yorleys Mena no viajó con el equipo, el delantero fue convocado para el anterior partido pero no apareció en los viajeros para el choque definitivo entre leopardos y poderosos.

En ese orden de ideas, estos son los convocados por el D.T Octavio Zambrano para enfrentar al Atlético Bucaramanga:

22. David Gonzalez

12. Andrés Mosquera Marmolejo

02. Hernán Pertuz

03. Jesús Murillo

04. Jorge Segura

13. Elvis Perlaza

21. Elvis Mosquera

29. Sebastian Macias

06. William Parra

28. Larry Angulo

10. Andres Ricaurte

08. Luis Luna

05. Yulian Anchico

18. Johan Valbuena

26. Brayan Castrillon

19. Jean Carlos Blanco

23. Leonardo Castro

14. Germán Cano

El compromiso entre el Atlético Bucaramanga y el DIM, se disputará el sábado 17 de noviembre, a partir de las 5:55 pm en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.