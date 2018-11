Previa Once Caldas vs Rionegro Águilas: los 'dorados' van por la hazaña a Manizales

Último capítulo para un duelo trepidante entre Once Caldas y Rionegro Águilas. Desde las 5:15 p.m. en el estadio Palogrande, 'albos' y 'dorados' buscarán un lugar en la semifinal de la Liga Águila 2018-II.

Los del oriente antioqueño 'pegaron' en la ida, tienen un equipo sólido con una idea de juego estructurada y en buen momento deportivo, no solo porque no le marcan goles, sino porque concreta alguna opción que tiene en el arco rival. Mientras que los manizaleños cuentan con el único invicto como local en el campeonato y que en los últimos partidos jugando en tierras caldenses, los ganó.

Once Caldas cuenta con el favoritismo y la obligación de ganar

No le queda otra opción a los dirigidos por Hubert Bodhert, deberán ganar por la mínima si quiere estirar la serie a los penales, o por diferencia de dos goles para ser semifinalista. Una tarea difícil pero no imposible, para un equipo que si bien no ha mostrado la misma brillantez que lo tuvo en las primeras posiciones, tienen la oportunidad de ilusionarse con un nuevo título.

Los 'albos' no han podido reponerse de aquella final de la Copa Águila donde perdió contra Nacional, esa amarga noche le ha pesado y que mejor oportunidad de 'sacudirse' contra un equipo que ha sido su verdugo durante este 2018, ganándole los tres partidos que han disputado.

12 fechas de invicto como local tiene Once Caldas, a pesar de la inestabilidad deportiva, mantienen la ilusión de bordar su quinta estrella. Sobre este encuentro, Bodhert quiere que su equipo mejore en lo colectivo, una fortaleza que ha ido perdiendo.



“Hemos tenido complicaciones en el desarrollo de los últimos partidos que hemos tenido, no hemos he sido un equipo tan efectivo como lo éramos anteriormente, estamos buscando alternativas, creo que si hay que buscar alternativas y tácticamente, en cuanto al tema de estrategia estamos buscando un mejor posicionamiento, encontrar mejores espacios en el terreno de juego durante el recorrido del mismo, para volver a obtener ese peso y esa efectividad en ese frente de ataque”, comentó el cartagenero.

En cuanto a variantes, Ray Vanegas y César Amaya volverían a la titular, ellos volverán en reemplazo de Marcelino Carreazo y Johan Carbonero. “Hay que tener mucha paciencia, es un partido muy cerrado, ellos van a venir a defender el resultado, nosotros tenemos que ser muy contundentes y aprovechar las oportunidades que queden porque van a ser pocas”, declaró Amaya.

En cuanto a las bajas, el lateral Edwin Velasco presentó una molestia física y podría ser reemplazado por Israel Alba o Tomás Clavijo. Aunque lo esperarán hasta último momento.

Probable formación: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa, Edwin Velasco (Israel Alba o Tomás Clavijo); Diego Arias; Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; César Amaya, Ray Vanegas y Ricardo Steer.

Los 'dorados' mantienen la ilusión

Por el lado de los antioqueños, el optimismo y la extrema concentración hicieron parte de los últimos días. Disfrutaron la victoria, pero son mesurados con el resultado a favor. Pasar por primera vez a una semifinal de la Liga es una ilusión que se combina con la oportunidad de abrochar un lugar en la Copa Sudamericana 2019.

El técnico Jorge Luis Bernal está motivado por hacer un buen partido en Manizales. El tolimense sabe que la historia se escribe a diario y que son 11 contra 11 los que deben resolver esta serie, sin importar estadísticas.

“La intensidad del partido de ida fue muy alta. Me gustó más el segundo tiempo que hizo Rionegro, tuvimos la pelota y aprovechamos las oportunidades. Tenemos la ilusión de clasificarnos este domingo, queremos que los seguidores del fútbol antioqueño, en especial los del oriente, puedan vivir más alegrías”, declaró Bernal.

"Equipo ganador no se toca", es la premisa de los 'dorados' quienes mantendrán al meta Juan David Valencia y a Humberto Osorio como referente en el ataque. Freddy Hinestroza quien sufrió un golpe en el partido de ida, se recuperó y estará sin problemas en este partido.



Aunque los números ante Caldas lo avalan, como visitante este semestre Rionegro ganó tres y empató cuatro de los últimos 10 partidos.



Probable formación: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez, Luis Mosquera; Francisco Rodríguez, Camilo Ayala; Fredy Hinestroza, Omar Vásquez, Estéfano Arango; y Humberto Osorio Botello.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



​Luis Sánchez del Valle será el central de este compromiso. Lo acompañan; Luis Navarro del Valle, Javier Zemanate del Huila. El emergente será Alejandro Gallego de Caldas.

Datos entre 'albos' y 'dorados'

– Rionegro venció a Once Caldas en sus últimos tres enfrentamientos en Liga Aguila, todos en 2018, incluyendo uno en condición de visitante (2-1, en marzo).

– Once Caldas acumula un invicto de 12 partidos como local en Primera A (10V 2E); su mayor racha desde agosto de 2012 (17).

– Rionegro logró convertir en cada uno de sus últimos 12 partidos de visitante entre cuartos de final y cuadrangulares de Primera A (6V 2E 4D).

– Once Caldas no acertó ningún remate a portería en el juego de ida ante Rionegro; fue la primera vez que le ocurrió en este torneo (cinco remates afuera y dos bloqueados).

– Rionegro no recibió remates a su portería en sus últimos dos partidos; en total, tuvo tres juegos sin sufrir tiros a puerta en este Finalización – más que cualquier otro equipo.