Santa Fe rugió como visitante, pero no le alcanzó en los penales

Luego de unos apasionantes 90 minutos Santa Fe fue eliminado desde el punto penal. El equipo 'Cardenal' ilusionó a su hinchada alcanzando el empate del marcador global (2-2) con un gol de Carlos Mario Arboleda, al minuto 19, pero esto no fue suficiente para evitar la definición desde el punto penal, donde cayó 4-3.

Pero, a pesar de la derrota, no hay que negar la entrega y el buen juego que mostró Santa Fe en el encuentro. 'El León' apostó en cortar el juego colectivo de los 'Pijaos' y recurrir a su especialidad, la pelota quieta, para buscar el triunfo en Ibagué. De hecho, la anotación del Rojo vino en un saque de banda que fue mal rechazado por los locales, y que Carlos Arboleda aprovechó para anotar de cabeza.

Santa Fe tuvo que jugar con su arquero suplente, Miguel Solís, ante la grave lesión de Róbinson Zapata. No obstante el veterano guardameta no decepcionó y defendió el arco como un 'León', cuando su portería fue exigida por los jugadores del vinotinto y oro, en especial en los exigentes minutos finales del partido. Lastimosamente esa gran actuación en los 90 minutos no se mantuvo en los cobros: permitió goles en los cuatro remates de los tolimenses. Y, para rematar, Carlos Henao y Diego Guastavino fallaron sus disparos.

De esta manera se acaba la ilusión de Santa Fe por dar la pelea por la Liga.

Con respecto al Tolima, la victoria obtenida en el Manuel Murillo Toro le permite avanzar a la fase semifinal. Ahora deberá defender su titulo como actual campeón ante el el Independiente Medellín, que sufrió para eliminar al Bucaramanga.

La Sudamericana, la última opción

Pero aún no termina el año para Santa Fe. Si bien quedó por fuera de la Liga, aún le queda la Copa Sudamericana. El 29 de noviembre se medirá contra el Junior, en la vuelta de la semifinal. La llave está 2-0 a favor de los 'Tiburones'.

Pero la obligación está en remontar para avanzar a las finales y luchar por el título. Y es que si el 'León' no es campeón de la Copa, en 2019 no podrá afrontar torneos internacionales.

Ahora el técnico Guillermo Sanguinetti deberá escoger bien sus cartas y preparase para lograr lo que en el papel es difícil pero no imposible: remontar y ganar en suelo costeño. La hinchada aún tiene fe en este equipo.