Rovira y Gómez ¿de felinos a verdes?

Atlético Nacional continúa trabajando en su sede deportiva de cara a la temporada 2019. Este lunes, 12 jugadores se integraron a las labores comandadas por Paulo Autuori, Hernán Darío Herrera y el cuerpo técnico. ¿La misión? Depurar la nómina y consolidar un plantel que deberá retornar a la senda victoriosa.

Gómez ya entrena a la par del grupo

Uno de los que se presentó en la sede fue Sebastián Gómez. El volante ofensivo estuvo a préstamo los últimos dos años con Leones FC donde consiguió el ascenso a la Liga Águila 2018 y mostró un gran nivel tanto en lo creativo como en goles. Gómez marcó 5 goles y fue uno de los artilleros de su equipo. Cifras concretas que lo tienen de regreso a Nacional, equipo en el que estuvo durante su etapa formativa.

Con el número 27 en su espalda, Gómez es del gusto del equipo, además que con su nivel, llegó a una gran cotización, haciendo imposible para que los felinos de Itagüí pudieran retenerlo para jugar en la segunda división.

Sebastián Gómez superó las pruebas médicas y ya está a la par del grupo. Es volante mixto, perfil zurdo, muy buen jugador. Poca estatura, mucha dinámica, buena pegada y gol.

Brayan Rovira con ilusión de volver

Luego de tener un gran año con Atlético Bucaramanga, Brayan Rovira fue uno de los jugadores importantes del conjunto 'leopardo'. También surgido de Atlético Nacional, Rovira tuvo unos cuantos partidos en el plantel profesional entre 2015 y 2016. Al no tener mucha continuidad, buscó aires en tierras santandereanas donde jugó 55 partidos.

Más maduro y con condiciones, Rovira regresa a Nacional para quedarse. El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2019 con los 'verdolagas' y aunque se mostró agradecido con los 'auriverdes' diciendo que le gustaría estar en la siguiente temporada, los 'verdolagas' serán los únicos en tomar la decisión.

El cesarense se iría de Nacional por venta y su cifra extraoficialmente ronda los 3 millones de dólares, valores muy por encima del presupuesto para Bucaramanga u otros clubes colombianos.

A Rovira lo esperan la próxima semana para rendir exámenes médicos y unirse con el grupo. Si aparece una buena oferta o Autuori no quiere contar con él, le buscarán un nuevo destino.

David Castañeda, primer descartado

Con las salidas de Reinaldo Lenis y Gonzalo Castellani, David Castañeda fue notificado que le harán la entrega de sus derechos deportivos. El delantero de buena pretemporada con el Nacional de Almirón, estuvo este semestre en Real Santander, donde no se destacó. El hijo del ex arquero 'verde' José 'Chepe' Castañeda hizo parte de la nómina que ganó la Copa Libertadores en 2016, con más idas y vueltas, Castañeda no logró conseguirse un lugar en el equipo y ahora su futuro está en sus manos, jugando en otro club.

73 jugadores para 30 lugares

Como una maratón de pruebas, Atlético Nacional depurará y dejará una base de 30 jugadores. Salvo los jugadores que están a préstamo hasta junio de 2019 (caso Juan Pablo Nieto y Edwin Velasco en el Once Caldas), los elementos que estaban en otros clubes y que se les vence el préstamo el 31 de diciembre de este año, estarán presentándose en la sede de Guarne peleando un lugar en el equipo principal de Paulo Autuori.

12 jugadores se presentaron este lunes: Jean Luca Rivera, Albín Domínguez, Nicolás Hernández, Cristian Moya, Andrés Córdoba, Duvan Uribe, David Castañeda y Sebastián Gómez.

Pendientes por presentarse: Camilo Vargas, Jesús de la Hoz, Gilberto García, Yulián Mejía, Mariano Vásquez, Harlin Suárez, Felipe Aguirre, Cristian Dájome, Edisson Restrepo y Marlon Torres.

A prueba están el brasileño Giovane de Jesús, Kevin Salazar y Wilmar Arango. Estos están trabajando en Guarne.

Giovane Mario de Jesús: volante creativo, categoría 1998, brasilero, llega del Santos FC donde estaba en la categoría juvenil. Firmó un contrato a préstamo por un año con los 'verdes'. Lo que no garantiza que se quede.

Jhon Wílmar Arango: volante creativo, categoría 1998, campeón prejuvenil y juvenil con la Selección Antioquia, fue Selección Colombia Sub 15 y Sub 17. Estaba jugando en el Rayo Vallecano de España.

Kevin Salazar: volante o lateral, categoría 1998.

Hasta el 7 de diciembre seguirán los trabajos en la sede deportiva de Guarne y para probar los jugadores harán equipos y se enfrentarán entre sí.