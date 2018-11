Convocados del Independiente Medellín para la primera semifinal ante Deportes Tolima

El ecuatoriano Octavio Zambrano, director técnico del Independiente Medellín, dio a conocer la lista de convocados para enfrentar el partido de ida de las semifinales ante Deportes Tolima.

A medida que se avanza es más grande el reto, la expectativa y la obligación de tener una buena presentación, pues el margen de error es cada vez menor, dos partidos separan a los equipos de disputar la final y cuatro partidos de levantar el tan anhelado trofeo; pero aun así es un largo y difícil caminar.

El partido anterior contra Atlético Bucaramanga, desató muchas críticas y puso en evidencia muchos aspectos tanto deportivos como antideportivos, pero más allá de todo lo que rodeó el partido no se puede ocultar que Medellín jugó demasiado mal, y a pesar de llegar al encuentro con una ventaja de tres goles vio comprometida su clasificación a esta semifinal; ahora en su casa, con su afición y contra quizá el equipo más regular del año (actual campeón) cuerpo técnico y jugadores deberán demostrar que están para ser campeones.

Los convocados son:

Arqueros

22. David González

12. Andrés M. Marmolejo

Defensores

02. Hernán Pertúz

04. Jorge Segura

03. Jesús D. Murillo

13. Elvis Perlaza

29. Sebastián Macías

13. Elvis Mosquera

Mediocampistas

06. William Parra

10. Andrés Ricaurte

28. Larry Angulo

18. Jhojan Valbuena

26. Brayan Castrillón

19. Jean Carlos Blanco

16. Luis Luna

05. Yulián Anchico

Delanteros

23. Leonardo Castro

17. Yorleys Mena

14. Germán E. Cano

9. Juan Fernando Caicedo

Había gran expectativa por conocer si Juan Fernando Caicedo sería o no convocado, ya que salió lesionado en el partido anterior y se rumoraba que quizá no se recuperaría para este encuentro, ahora la incógnita será conocer si será inicialista o no, y de no serlo quien acompañará en el ataque al goleador Germán Cano.

Octavio Zambrano tiene su plantel completo, se espera una presentación a la altura y conseguir un buen resultado para viajar a la ciudad de Ibagué el próximo domingo.

El partido comenzará a las 7:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.