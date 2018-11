Previa Junior vs Rionegro Águilas: los del oriente antioqueño van por la épica en la 'arenosa'

Comienza la definición de los finalistas en la Liga Águila 2018-II. Rionegro Águilas es uno de los equipos que tendrán derecho a pelearla siempre y cuando logre marcar como mínimo un gol para forzar al lanzamiento desde el punto penal y que sean dos para pelear la estrella de navidad. Junior es su contendiente que parte con la ventaja en el marcador global y con el favoritismo al ser el equipo grande.

Dorados y tiburones tendrán la oportunidad de sellar con broche de oro un campeonato donde han demostrado un gran nivel deportivo.

Junior va por todo este semestre

La ventaja que tiene en sus series de semifinal contra Rionegro en Liga y Santa Fe en la Copa Sudamericana, le dan un tinte especial al momento que vive el equipo barranquillero.

El equipo 'rojiblanco', que en el segundo tiempo aceleró y le pintó la cara a su rival con un parcial 3-0, terminó padeciendo y pidiendo tiempo con el marcador 3-2. La ausencia del entrenador Julio Comesaña en la posterior rueda de prensa, a la que fue su asistente Alfredo Araújo, evidenció que en el vestuario se escuchaba tras el pitazo final un llamado de atención muy fuerte.



“Los cambios fueron los mismos que hacemos cuando hemos dado vuelta en otros partidos, no me preocupan los cambios porque creo que el tema no pasa por los cambios, el tema es el otro, lo que hay que hacer en esas circunstancias, nada más que eso, no hablemos más”, manifestó Comesaña el viernes por la mañana, cuando regresó con su plantel a Barranquilla y con la molestia aún reflejada en sus ojos.



Lejos de las molestias y los detalles por corregir, en los números Junior gana la serie 3-2 y sigue siendo favorito para imponerse, más por lo que ha sido su campaña de local y por el nivel de juego que muestra. “Ya tenemos aprendido que no podemos confiarnos bajo ninguna circunstancia en el campo”, manifestó el atacante guajiro Luis Díaz.

Probable alineación: José Luis Chunga; Marlon Piedrahita, Willer Dita, Rafael Pérez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, James Sánchez, Jarlan Barrera; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.

Rionegro piensa en superar esta fase y ser finalista

Para ello deberá igualar el partido de vuelta, marcando mínimo 1-0 si quiere alargar la agonía.

Sin muchas sorpresas, los dirigidos por Jorge Luis Bernal viven un gran presente. Es por eso que viajó a Barranquilla para dar lo mejor de su juego.

En las novedades y altas, Francisco Rodríguez cumplió su fecha de sanción y volverá a ser titular en el mediocampo junto a Camilo Ayala.

Rionegro tendrá cuatro bajas. El lateral Álvaro Ángulo sigue siendo baja por una lesión en su rodilla, Jhonny Vásquez sufrió un golpe en la ida en el tobillo derecho y no llegará. Estefano Arango le faltan por cumplir tres fechas de suspensión luego de su expulsión en Manizales. Camilo Pérez fue expulsado en la semifinal de ida y tampoco será tenido en cuanta.

Probable alineación: Juan David Valencia, Daniel Muñoz, Fernei Ibargüen, Carlos Ramírez, Luis Mosquera, Francisco Rodríguez, Camilo Ayala, Mauricio Gómez, Leandro Velázquez, Freddy Hinestroza y Humberto Osorio Botello.

Datos entre 'tiburones' y 'dorados'

– Junior nunca perdió́ como local frente a Rionegro en Liga Aguila, con seis victorias y cuatro empates.

– Junior ganó ocho de sus 10 partidos como local en el actual torneo (1E 1D); entre esos triunfos se incluye un 2-0 ante Rionegro, en septiembre.

– Rionegro ganó solo tres de sus 11 partidos de visitante en el torneo (5E 3D), y solo uno de esos triunfos fue por un resultado como el que necesita para clasificar a la final (2-0 vs La Equidad, en septiembre).

– Los dos goles de Rionegro en el partido de ida ante Junior llegaron en los cinco minutos finales; había anotado un solo gol en ese periodo en todos sus partidos de Primera A en 2018.

– Luis Díaz convirtió́ tres de los últimos cuatro goles de Junior en la Liga Aguila II-2018.

Luis Sánchez del Valle será el juez que impartirá justicia esta tarde en El Metropolitano Roberto Meléndez. Asistente No.1: Cristian De La Cruz – Nariño asistente no.2: Diego Flechas – Boyacá. Emergente: Édison Ariza – Santander