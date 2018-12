"También debemos buscar hacer daño": Octavio Zambrano

En la mañana de este viernes se realizó la rueda de prensa previo al primer partido de la final de la Liga Águila 2018-II, donde Independiente Medellín visitará al Junior de Barranquilla. Allí, el entrenador del equipo Octavio Zambrano, respondió a todas las inquietudes de los principales medios que estuvieron presentes.

"En realidad el tema del aplazo tuvo que ver más con los acuerdos que se hicieron con los jugadores de fútbol y los acuerdos que se hicieron antes de la asamblea", afirmó el estratega ecuatoriano sobre el revuelo que ha causado el hecho de los cambios en la programación de la final.

También comentó lo que ha sido del equipo en estos días demás que ha tenido para preparar el juego: "Estamos emocionalmente listos. Hemos venido saboreando esto por algún tiempo, y no creo que haberlo aplazado unos días cambiara ese sentimiento, aparte de que nos sirvió para poder replantear algunas cosas y recuperar a algunos jugadores que tenían un cuadro viral".

Sobre la planificación del partido el entrenador de 60 años afirmó que "la preparación del equipo es acorde con el rival y ellos tienen características de la que debemos cuidarnos, pero a la vez, debemos hacerle valer nuestro poderío que está en la ofensiva, entonces va a ser un partido donde existirán opciones de gol de lado y lado. Nosotros no nos vamos a esconder, porque no estaría bien de acuerdo a lo que conocemos. Nuestra posición será probablemente parecida a la de Junior".

"Nosotros debemos tomar recaudos para contrarrestarlos, pero por otro lado tenemos jugadores como Elvis Perlaza que se incorpora muy bien al ataque; tenemos jugadores que en salida se conectan muy bien. Así como nosotros debemos tomar precauciones, ellos también deben hacerlo", declaró el nacido en la ciudad de Guayaquil, que jugará su primera final en apenas su primera experiencia como entrenador en el fútbol colombiano.

Del partido de ida de la Copa Conmebol Sudamericana, Octavio Zambrano elogió el trabajo de Junior y lamentó que no tomara ventaja en la ida: "Observando el partido entre Junior y Paranaense realmente me sentí muy mal de que no hubiera concretado el penal. Quiero que Junior gane la copa porque demostró ser mejor. Paranaense la sacó muy barata y creo que Junior tiene todo para ganar, porque es mejor que su rival".

Con respecto a lo que ha sido el balance de su primer semestre con el DIM dijo que "todos los procesos tienen altibajos, eso es normal... Nosotros en el momento que tuvimos un bache futbolístico, llevábamos apenas dos meses en nuestra gestión deportiva, aparte de sufrimos la ausencia de dos jugadores importantes en el equipo".

De paso destacó a varios jugadores del plantel: "El equipo sufrió y tocó a personas como Germán Ezequiel, David González, Juan Fernando Caicedo, Yulián Anchico que son jugadores con suficiente experiencia para llenar ese vacío. Didier era un líder dentro y fuera de la cancha, aparte con una contribución futbolísitica importante para el equipo. Nos costó en ese momento encontrar la fórmula correcta, pero hicimos nuestra tarea, buscamos dentro de lo que teníamos y encontramos la respuesta no para suplir a Didier sino cambiar el sistema para poder tener un buen repunte y creo que en gran parte es gracias a eso que estamos en la situación en la que estamos".

Volviendo al tema de la preparación del equipo tras el cambio en la programación dijo no creer que "tuviera un impacto negativo en el equipo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en toodo sentido para llegar hasta aquí y no vamos a dejar que por cualquier manejo que haya existido para descarrilarnos de nuestro objetivo, se ceda. Estamos preparados".

Recalcó que "Nosotros respetamos al rival y ante todo argumento futbolístico que presenten, debemos tomar recaudos. Es simple desde el punto de visto de que nos hemos visto mucho, ellos tratarán de aprovechar las debilidades que para ellos nosotros podamos tener, así como nosotros haremos lo mismo contra ellos. Puede que exista algún cambio táctico, pero grandes cambios no creo que vayan a existir".

De paso también le echó flores al entrenador rival en esta final: "Respeto mucho a Julio Comesaña. Ha logrado triunfar en esta hermosa tierra, ha tenido buenas campañas, ha formado un grupo de jugadores muy buenos, tiene un equipo profundo y es por eso que hoy está en la capacidad de llegar a dos finales, y eso siginfica que ha hecho las cosas bien".

Volvió a resaltar lo importante que será "tener mucha concentración, una estrategia defensiva muy buena, pero a la vez, debemos buscar también hacer daño. Nosotros no hemos venido con la idea de defendernos, también sabemos atacar".

Para finalizar, el ecuatoriano dijo que "cuando uno sale a buscar el partido, eventualmente uno se expone. Quizás es más fácil defender, tirarse atrás, buscar el error del rival y especular, pero no es a lo que nosotros queremos jugar. No somos un equipo que pueda salvaguardar el arco al 100% en todos los partidos, pero seremos un equipo que salga a buscar el partido", concluyó.