"Tenemos que aprovechar los momentos de desconcentración del rival": Germán Cano

En la mañana de este viernes se realizó la rueda de prensa previo al primer partido de la final de la Liga Águila 2018-II, donde Independiente Medellín visitará al Junior de Barranquilla. Allí, el goleador y capitán del equipo, Germán Cano, respondió a todas las inquietudes de los principales medios que estuvieron presentes.

"Aquí lo más importante es obtener el título, es mi anhelo, el anhelo de toda la ciudad, de mis compañeros. Después ya quedar marcado en el récord histórico de los torneos cortos sería muy lindo. Debo tomarlo con calma porque aquí lo que importa es el equipo, pero si se dan los goles obviamente será mucho mejor", comenzó afirmando el practicamente establecido goleador de la Liga Águila 2018-II.

Cano, que va también por el récord de anotaciones en un solo torneo corto, destacó personalmente que "va a ser un partido muy parejo. En lo personal estoy tranquilo porque esta clase de partidos se disfruta mucho y espero hacerlo con goles para ayudar al equipo".

Sobre la dupla que forma con Juan Fernando Caicedo dijo que "desde que llegué en enero se ha armado un buen vínculo con 'Caice', que partido tras partido hacemos una diferencia buena porque él tiene sus opciones y yo también, los dos hemos podido marcar y creo que fue muy importante durante el equipo en el año. Esperamos seguir de esta manera, obviamente que Juanfer es alguien muy importante para el equipo".

Acerca del tema de la renovación del contrato afirmó que "con la institución ya hemos hablado y el tema va por muy buen camino. Esperamos que en estos días se resuelva mi situación y que pueda seguir en el equipo".

Y también recordó de buena manera cómo ha sido su paso por el fútbol colombiano: "Siempre que he llegado a Colombia me ha ido muy bien. Creo que la clave es creer en uno mismo. También es importante mirar, aprender, entrenar, saber que uno no se tiene que conformar con esto sino con seguir adelante. Todo eso sirve, he tenido resultados con esos y eso ha sido fundamental para ayudar al equipo".

También advirtió a sus compañeros: "Sabemos que tenemos que aprovechar esos momentos de desconcentración del rival para anotar".

Sobre la polémica del gol que le anularon en la semifinal contra Tolima en Ibagué, el atacante afirmó que: "en esa jugada, todo el mundo vio cómo sucedió. El árbitro me preguntó si la había tocado con la mano y le dije que sí, pero también le dijo que no podía reversar la jugada porque ya había cobrado el gol y ya había pasado cierto tiempo. No sé quién le habría avisado pero regresaron la jugada, pero cuando me preguntó yo le dije que sí, en ningún momento me la quise llevar con la mano, solo fue eso". Y continuó con el tema arbitral: "Espero que en la final no pase, que los árbitros estén más atentos a las jugadas, recuerdo que contra Envigado nos hicieron dos goles en off-side, lo mismo con Bucaramanga, el gol al minuto 93 o 94 cuando estaba habilitado. No tengo nada en contra de los árbitros, los respeto mucho, pero sí espero que estén muy atentos, al igual que nosotros para respetarlos".