Previa Atlético Paranaense vs Junior: en busca de la primera gloria continental

Esta noche, Junior de Barranquilla tiene su gran prueba de fuego. El conjunto rojiblanco jugará esta noche el partido decisivo por el título de la Copa Sudamericana 2018 ante Atlético Paranaense, luego del empate 1-1 en la ida, que se llevó a cabo el miércoles pasado en Barranquilla y espera llevarse a su casa el primero de los dos campeonatos que define esta semana.

Atlético Paranaense llegará a este encuentro sin novedades, pues no presenta lesionados ni suspendidos para encarar el partido. Aunque no se confían, los brasileños han tenido más tiempo para descansar y eso ha servido para la recuperación de jugadores como Pablo Felipe, que se retiró del primer juego con algunas molestias. No se esperan muchas novedades en el plantel que dirige Tiago Nunes, el joven entrenador de 38 años, que en junio asumió el cargo del primer equipo de forma interina para reemplazar al destituido Fernando Diniz. El experimento que intentó el 'Furacão' ha salido a la perfección a tal punto de que está a un partido de pasar a la inmortalidad de la institución rojinegra.

El partido no será fácil para los dirigidos de Julio Comesaña, al frente tienen a un rival que es capaz de hacer mucho daño, sin embargo, el uruguayo, que con casi 38 años de experiencia como técnico, prácticamente la edad del DT rival, confía en las armas que tiene para darle la alegría a la fanaticada juniorista.

Comesaña buscará su tercer título con la institución barranquillera. En 1993 consiguió el campeonato colombiano en el recordado final agónico donde con un gol del 'Nene' Mackenzie venció al América de Cali y le amargó la fiesta al Independiente Medellín, que era el campeón hasta ese momento. Paradójicamente, el otro título que tiene en su palmarés, lo consiguió ante el poderoso de la montaña, club con el que inició su recorrido como entrenador. Hace un año, en la Copa Águila logró una nueva celebración; además, se encuentra en una serie contra el equipo de la capital antioqueña para definir al campeón de la Liga Águila 2018-II donde Junior tiene una amplia ventaja tras el partido de ida (4-1).

Para este encuentro, se espera que Junior presente una o dos modificaciones en su nómina con respecto al partido de ida, pues podrá contar con Teófilo Gutiérrez que regresa tras la fecha de suspensión, mientras que Willer Ditta aún está en duda para integrar la zona defensiva, en la que Jefferson Gómez lo ha reemplazado de buena manera.

Posibles formaciones

Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Leo Pereira, Renan Lodi; Lucho González, Bruno Guimarães, Nikão, Raphael Vega, Marcelo; Pablo Felipe.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez (, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Víctor Cantillo, Luis Narváez, James Sánchez, Jarlan Barrera, Luis Díaz; Teófilo Gutiérrez.