Análisis VAVEL, América de Cali 2018-II: Diego Herner

Diego Armando Herner llegó al América desde el año 2016 y fue uno de los pilares en la zona defensiva que ayudaron a concretar el ascenso en ese año. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la lesiones lo han venido afectando y apenas el año pasado logró mantener una regularidad en cuanto a juegos disputados. Este año apenas disputó 13 partidos de los cuales 8 fueron en primer semestre y en 5 de los últimos juegos del América por Liga Águila.

Si bien desde la fecha 5 del segundo semestre, América empezaría una seguidilla de 7 partidos perdidos de 8 disputados de manera consecutiva, Herner no se vio como gran culpable por la debacle en tres de esos primeros partidos en los que salió derrotado el conjunto 'escarlata'.

Su último juego en el primer semestre, fue en la fecha 8 cuando América cae 1-0 en su visita a Jaguares de Córdoba en Montería. Y fue tal su destacada participación en dicho encuentro que mientras él estuvo en cancha, el partido iba 0-0 y los locales no podían abrir el marcador. Una vez se produjo el cambio por lesión, ingreso Danilo Arboleda y la defensa del América ya no era la misma, pocos minutos después el volante Sebastián Villota de los 'felinos' colocaría cifras concretas al encuentro.

Mientras que para el segundo semestre del año, Herner fue una gran ausencia en América. Ya que reapareció en la fecha 15 en el clásico ante Deportivo Cali y a pesar de venir de varios meses de para, se le vio liderazgo a la zaga americana, comandada por su persona. El clásico se perdió 1-0, pero después América culmino la Liga con una seguidilla de 4 partidos sin perder, entre ellos dos victorias ante Rionegro Águilas y Equidad y dos empates, ante Junior en Barranquilla y ante Once Caldas en Cali.

Pero lastimosamente, Herner se echó la hinchada encima, cuando después del partido ante Rionegro, dio unas declaraciones, dándole a entender directamente a la fanaticada roja, que prefería jugar a puerta cerrada a que los hinchas asistieran al Pascual a insultarlos por los malos resultados, motivo por el cual, los seguidores 'escarlatas' no querían de a mucho que el defensa argentino continuara en las toldas americanas.

Diego Armando Herner, está en América desde el año 2016 y marcó dos goles por torneo Águila y uno por Liga el 1 de noviembre del 2017, en la importante victoria en ese momento, 2-0 ante Medellín, uno de sus ex equipos. El jugador argentino no llegó a un acuerdo con los directivos y no continuaría con el cuadro rojo de Cali.

Herner, jugó 12 partidos en este 2018, sumando más de 100 pases buenos por semestre y con más de 43 balones recuperados en el año. También participo en los dos partidos de Copa Sudamericana, que América disputo en el año, en la llave ante Defensa y Justicia de Argentina, en donde recupero 13 balones e hizo 55 pases buenos.