Gilberto García: "Siempre hay que soñar en grande, pensar en grande"

El defensa Samario, Gilberto García, regresa para cumplir con su segundo ciclo con Atlético Nacional, ya que su primera estancia en el equipo se dio entre los años 2015 y 2016 donde obtuvo con la escuadra antioqueña la Conmebol Libertadores de 2016. Alcatraz ha llegado para aportar la experiencia adquirida actuando para el Once Caldas y el Deportivo Pasto.

Luego de la presentación oficial ante los medios de comunicación, Gilberto habló para los micrófonos de VAVEL y dio sus impresiones acerca de su retorno al conjunto antioqueño.

Crecimiento Personal y Profesional.

"Estos dos años que estuve en el Once Caldas y Pasto, me sirvieron mucho para crecer en lo personal, para crecer como líder, tuve la posibilidad de ser capitán en ambos equipos en varios partidos, de guiar a los jugadores jóvenes que habían en ese entonces en ambos equipos, los resultados deportivos no fueron los mejores; en lo personal jugué la mayor cantidad de partidos y siempre traté de aportar al máximo. Ahora vengo con ganas y esos deseos de aportar al equipo, ayudar al crecimiento de todo el talento que hay acá, hay jugadores muy jóvenes pero con mucha proyección y mucho talento para ofrecerle cosas buenas al equipo".

Aporte de los más experimentados: "Los jugadores de mayor edad tenemos que ser los líderes del grupo, tenemos que aportarle al máximo dentro y fuera del campo al equipo, si bien de pronto no ha sido el tema de contrataciones lo que la gente espera, hay que decir que hay mucho talento y estamos en manos de un gran estratega, el profe tiene un mensaje muy claro en el campo, lo hemos tomado de la mejor forma y esperamos plasmarlo donde importa que es cuando empecemos a disputar los tres puntos el próximo sábado".

El Equipo: "Es un equipo que debe tener la pelota, que debe ser dueño del partido todo el tiempo, que debe tener juego directo también por momentos, que debe ser contundente a lo que nos costó en la Copa Fox, pero si ustedes se ponen a analizar los partidos siempre fuimos dueños de la pelota, siempre tuvimos llegadas, varias llegadas, con opciones claras de gol, que no se pudieron concretar pero el mensaje de esta semana ha sido claro, mejorar en esa parte, estar tranquilos cuando se gane en línea de fondo y ser contundentes".

Aportes a título personal para el equipo: "Sobre todo el liderazgo, en eso he ganado muchísimo , de pronto antes no tenía esa posibilidad de hablar mucho, ahora si trato de hablar y llegarle a los muchachos con cosas buenas, cosas positivas, siempre para ayudarlos a crecer; el tema de la pegada, siento que es algo que he ido perfeccionando eso no es producto del azar como lo dije la primera vez que llegue acá, es producto del trabajo y espero que este año sea de grandes réditos de muchos goles de pelota quieta, de media distancia y muchas asistencias que es lo que me ha caracterizado también en mi juego".

Mensaje de Francisco Nájera y del Presidente. (Asumir el papel de líder con Daniel y Aldo): "Ese fue el mensaje que me dio Pacho Nájera y el presidente a mi llegada, ellos creían en mí, en el liderazgo y en lo que podía aportar dentro y fuera de la cancha para el crecimiento del grupo y, veo esto con mucho optimismo. La gente que está aquí en nacional no es porque sea por producto del azar, aquí está gente que marca diferencia, los jugadores jóvenes ya están entendiendo que es lo que significa estar acá y el deber de nosotros es inculcarles que este equipo siempre tiene que estar peleando finales, siempre tiene que estar levantando copas, ese debe ser el propósito, hay que empaparlos de eso que nosotros ya tuvimos, la oportunidad de vivirlo, hay que repetirlo lo más pronto posible".

Cabe recordar que durante los tres primeros meses el capitán Alexis Henríquez estará por fuera de las canchas, producto de una incapacidad.