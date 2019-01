Luis Fernando Suárez se concentra en la Liga Águila

El director técnico de Junior, Luis Fernando Suárez, se prepara con su equipo para afrontar un nuevo reto, La Liga Águila I 2019, aún con la felicidad por el triunfo obtenido luego de ganar la Superliga ante Deportes Tolima el pasado domingo donde su debut no pudo ser mejor, teniendo en cuenta que el técnico no ganaba un título desde hace 20 años, se sintió satisfecho y manifestó: “Si hubo un merecedor del título, ese fue Junior”; luego de esto empieza el camino para pensar en ganar una nueva estrella para el equipo.

Los 'rojiblancos' afrontan la segunda fecha de la Liga Águila ante Patriotas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez hoy desde las 8:00 p.m. donde se espera que el público responda con la asistencia dado a que la venta de abonos para este semestre aún no llega a su meta. Teniendo en cuenta la hinchada, en declaraciones previas a este compromiso, el técnico de Junior manifestó “Vamos a asumir este reto de la Liga con la misma exigencia y responsabilidad, para que la gente que vaya al estadio se sienta contenta con nuestro fútbol”.

En cuanto a la nómina para esta noche, se presentarán tres novedades en el equipo rojiblanco, por decisión técnica, no estarán Teófilo Gutiérrez, Luis Narváez y Gabriel Fuentes. Los dos primeros descansan pensando en el duelo del sábado ante el Medellín y el último apenas se unió ayer a los entrenamientos luego de recibir un permiso del club para que atendiera una emergencia familiar. “El hermano de Fuentes tuvo un accidente en Santa Marta y ha tenido algunos problemas de salud. Primero está la familia. Apenas llegó hoy (ayer), no ha realizado trabajos de recuperación y en la parte emocional, me parece que no está en su mejor momento”, manifestó el D.T. Germán Gutiérrez, Sebastián Hernández y Luis Carlos Ruíz reemplazarán a los descartados y el resto del grupo será el mismo que jugó el domingo ante Deportes Tolima.

Teniendo en cuenta que Luis Carlos Ruíz jugará de titular esta noche ante Patriotas Boyacá, se comenta sobre su motivación ya que pasó de las críticas de la hinchada a ser el héroe en la consecución de la Superliga 2019. Esto comentó el atacante rojiblanco “Yo me fortalezco con las críticas y los elogios, solo me dedico a trabajar para aportar, muchas veces no se me da, otras sí. Espero poder marcar en cada uno de los partidos en que me den la oportunidad de jugar”. De igual manera siente que el equipo se encuentra con los ánimos arriba para afrontar La Liga y manifiesta “Es importante empezar el año con un título, ahora vamos con la misma motivación a encarar La Liga, por el único objetivo es volver a ganarla”.

Por su parte, Rafael Pérez también dio sus declaraciones de cara al compromiso de esta noche y manifestó “Venimos desarrollando un trabajo muy serio y este equipo se soporta en la unión. Hay que mantener la misma determinación y no ceder en ningún aspecto, pues queremos seguir haciendo historia”.