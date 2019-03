Luis Fernando Suárez: "Será un partido que nos exigirá mucha atención"

Junior no baja la guardia y se ha preparado para enfrentar esta noche al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero desde las 8 de la noche en un partido que podría decirse, de interés nacional. ‘Escarlatas’ y ‘Rojiblancos’ se miden por la cuarta fecha de La Liga, ambos equipos saben que no la tienen fácil con su rival como lo manifiesta Luis Díaz, extremo izquierdo de Junior: “América va bien, pero podemos hacer un gran partido”, de igual manera resalta “No hay que regalarnos” no olvidando que en las tres fechas anteriores el América ha salido invicto.

En declaraciones del Técnico Luis Fernando Suárez considera: “Será un partido que nos exigirá mucha atención” y dio a conocer que solo habrá dos variantes en su nómina para esta noche: las inclusiones de Germán Gutiérrez en lugar de Gabriel Fuentes (expulsado ante Medellín) y Sebastián Hernández por Luis Carlos Ruíz, quien acompañaría a Víctor Cantillo y a Luis Narváez, que jugaría como cabeza de área. “Hernández se acomoda perfectamente al fútbol de Junior”, resaltó Suárez. También manifiesta que “América es un equipo que juega bastante bien, tienen una muy buena condición y hoy por hoy se siente muy cómodo por la forma en que está jugando. La condición de Hernández (Sebastián) se acomoda perfectamente al fútbol de Junior, es un hombre que técnicamente está bien dotado, muy cumplidor, muy inteligente”, declaró el entrenador Suárez al final del entrenamiento de ayer.

El DT insistió en intensificar los trabajos en el juego aéreo defensivo para contrarrestar el poderío que tienen los ‘escarlatas’. “Uno como defensa tiene que ver lo que está haciendo el delantero que es pieza clave en el América. Tenemos que estar atentos porque ya ha marcado goles (4). Todos los balones llegan a él”, manifestó Germán Gutiérrez.

La hinchada de Junior se inquieta por saber cuándo será el debut del recién llegado mediocampista chileno Matías Fernández y se pensaba que viajaría a Cali para ser tenido en cuenta por el entrenador ‘rojiblanco’; sin embargo este volvió a decir que sí viene con ritmo de competencia, pero cuando se le preguntó que cuánto tiempo se demoraría en utilizarlo, no dio una respuesta concreta. “Lo de Matías es una respuesta muy complicada de dar en este momento. Él viene con ritmo de competencia, pero le toca adaptarse a este medio, hay que mirar la base física, cómo está de verdad, porque a veces con los exámenes uno no puede darse cuenta de ello, solamente cuando empieza a entrenar. Entonces la respuesta es complicada darla, lo bueno es que viene en competencia y esto lleva a que el tiempo de adaptación no sea muy largo”, explicó el DT Luis Fernando Suárez también dejo claro que utilizará al chileno en su posición natural de volante creativo y comenzó a evaluarlo para decidir cuándo lo alinea. También se confirmó que usará el número 18 y no el 14 que ya es de Leonardo Pico.