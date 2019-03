Sebastián Viera: “Hay que ser contundentes, letales, no hay que darles confianza”

Junior de Barranquilla analiza a su rival de turno en su segunda salida por la Copa Libertadores, San Lorenzo de Almagro, a quien enfrentará este miércoles 13 de marzo por la segunda fecha del grupo F desde las 5:15 p.m. (hora colombiana) en el estadio Pedro Bidegain o mejor conocido como Nuevo Gasómetro en la ciudad de Buenos Aires.

A pesar de que San Lorenzo no ha tenido los mejores resultados en las últimas fechas, ya que hace 4 meses y medio no ganan y que su técnico, Jorge Almirón, no ha tenido una buena temporada, los rojiblancos no se confían y esperan seguir con su estilo de fútbol aguerrido, tratando de mejorar las falencias ante Palmeiras para lograr un mejor resultado en Argentina.

El estratega juniorista, Luis Fernando Suárez, confía en que Junior continúe con su juego y logre un buen resultado ante el ‘ciclón’, de igual manera sabe que no es partido fácil pero hay que salir a proponer: “Yo creo y los más importante es que uno en los partidos no se puede basar en que es un equipo que no está sacando buenos resultados y eso de pronto puede ser un factor que no nos favorezca porque nos puede distraer mucho, nosotros debemos ser conscientes de que es un partido contra un equipo argentino y juegan con todo dentro de la cancha. Me parece que este va a ser un partido complicado, difícil y de muchísima atención por parte nuestra si queremos sacar un buen resultado. Lo que sí es que nosotros no vamos a cambiar la propuesta que tenemos siempre como local o visitante, que es buscar ganar” explicó.

El capitán de los ‘tiburones’ Sebastián Viera, tampoco se confía en el mal momento de su contrincante, sino que analiza cómo superar lo ocurrido en la primera fecha, mostrando lo mejor de ellos en casa rival: “Nosotros no miramos el mal momento de ellos, analizamos lo que podemos hacer nosotros y conseguir el objetivo que nos hemos trazado. Hay que ser contundentes, letales, no hay que darles confianza. Respetamos al rival, pero sabiendo lo que tenemos que conseguir. San Lorenzo está acostumbrado a esta clase de partido, pero nosotros sabemos que necesitamos ganar y vamos con la ilusión de hacer un gran partido”, apuntó el cancerbero uruguayo.

En igual sintonía se encuentra el mediocampista rojiblanco, Víctor Cantillo y opina: “Tenemos que pensar en lo que se nos viene, ir a sumar tres puntos en Argentina que nos permitan seguir soñando en clasificar en Libertadores y vamos con esa ilusión. Bueno ellos son un equipo que a pesar de que los resultados no los acompañan, es un equipo que tiene buen pie, que juega bien, que conocemos al técnico y sabemos que le gusta sostener bien la pelota y circularla bien, entonces hay que estar atentos con jugadores claves de ellos y contrarrestar eso”.

Los jugadores junioristas también se sientes serenos cuando analizan los buenos resultados que consiguen de visitantes y aunque saben que La Libertadores es a otro nivel, aun así confían en ellos mismos tal como lo afirma el volante Sebastián Hernández: “Estamos tranquilos porque el equipo está en buen nivel, hemos tenido regularidad. Estos partidos son muy importantes y queremos aprovechar esta oportunidad. Los partidos de Copa se juegan con mucha intensidad, pero creo que el equipo está mostrando una buena cara en condición de visitante”. Concluyó.