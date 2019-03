Luis Fernando Suárez: "Esperemos obtener los triunfos para que todo esté dentro de lo normal"

Luego de una larga y analítica semana, Junior regresa esta tarde a su casa donde espera comenzar de nuevo y salir adelante con un triunfo ante Atlético Huila, encuentro que representa la undécima fecha de La Liga Aguila 2019-I, desde las 5:00 en el Coloso de la Ciudadela, estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo local buscará reconciliarse con su hinchada luego de que ya se empiece a hablar de crisis, puesto que no ha tenido los resultados esperados, en los últimos encuentros se han obtenido tres empates y se requiere sumar de a tres para conservar el invicto y lograr, por qué no, el liderato.

El técnico Luis Fernando Suárez ha dicho que en estos momentos la crisis que se podría presentar es por la falta de resultados, más concretamente de triunfos en casa, pero que en lo futbolístico ha habido un buen comportamiento. “Esperemos obtener los triunfos para que todo esté dentro de lo normal, porque hemos jugado nuestro fútbol, faltan los goles y las victorias”. Explicó.

El delantero tiburón, Teófilo Gutiérrez, ha tenido fuertes declaraciones en la última semana criticando a algunos de sus compañeros que, según él, no han tomado conciencia de que están en un equipo como Junior. “No han entendido esto y no están mostrando lo que tienen que mostrar”. Señaló. Sin embargo, también se autocritica y reconoce que la expulsión que tuvo ante Palmeiras perjudicó al equipo no solamente en ese partido sino en el siguiente por Copa Libertadores. Pero considera que se deben tomar los correctivos “para mantener a Junior en los puestos de privilegios como se lo merece”. Concluyó.

En cuanto a las polémicas declaraciones de 'Teo', el timonel tiburón, devolvió la calma a la afición y a la prensa y manifestó que era un asunto que “no tenía que haber salido a la luz pública, pero que a mí no me preocupa esta situación, no veo que ‘Teo' haya trasgredido alguna norma o que haya señalado cosas, solo son situaciones que son normales vivirlas”. Explicó el técnico.

El estratega rojiblanco estuvo probando una nómina esta semana, que al parecer es la que colocará hoy ante Huila, del que dijo: “Es un equipo rápido, que tiene muy buen contragolpe, y como sabemos que nosotros vamos a atacar, ellos nos van a esperar, entonces hay que tomar las precauciones para evitar ser sorprendidos”. Comentó. El técnico también manifestó que máximo realizará dos novedades en la nómina regular. “No habrá muchos cambios, esperemos hasta la hora del partido para ver qué equipo ponemos, pero no serán muchas las novedades”. Aseguró. No obstante, Luis Carlos Ruíz, que se encontraba en el onceno titular que había ensayado Suárez, sufrió una lesión de aductor y fue descartado para este partido. No está claro quién será su reemplazante, podría ser Fredy Hinestroza, que actuó en el empate 1 – 1 ante Unión Magdalena en el último encuentro.

El zaguero Deivy Balanta y el lateral izquierdo Gabriel Fuentes tampoco hacen parte de la lista de los 18 jugadores concentrados para recibir a los opitas. Rafael Pérez volverá a la titular en la zaga y Germán Gutiérrez se mantendrá como marcador izquierdo.