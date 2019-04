Luis Fernando Suárez: “El trabajo de Melgar fue mucho mejor”

En un partido que debía estar enfocado en la ilusión y la obligación de ganar, se convirtió en una total decepción para el Junior de Barranquilla y sus hinchas. Tras caer ante Melgar de Arequipa (1–0) anoche en el estadio Monumental de la UNSA y quedar a un paso de la eliminación de la Copa Libertadores, los rojiblancos se ubican en el fondo de la tabla con muy pocas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. En el mismo grupo, San Lorenzo venció a Palmeiras por la mínima diferencia, quedando en primer lugar con 7 puntos, su inmediato rival de segundo con 6, Melgar con 4 en el tercer lugar y Junior sin puntos, mostrando una floja presentación con una nómina que hasta finales del 2018 fuera finalista en Copa Sudamericana, Campeón de La Liga Aguila 2018–II y campeón de Superliga Aguila 2019.

De igual manera no se puede desmeritar al rival, Melgar mostró poco a poco que fue mereciendo el triunfo, hasta que al minuto 72, ante la falla en la marca por parte de Víctor Cantillo, que tuvo un muy pobre juego, los defensas y hasta la complicidad del guardameta tiburón, llegó Giancarlo Carmona, para convertir el definitivo 1 – 0 que los pone a soñar con una posible clasificación.

La desilusión y tristeza del D.T. Luis Fernándo Suárez, al final del juego se hizo notar de gran manera, reconoció que su equipo no tuvo una buena noche en Perú y manifestó: “No tuvimos la tenencia necesaria. Aun así, creo que el primer tiempo fue muy equilibrado. En el segundo ellos proponen más, nosotros no tuvimos la pelota como debía ser y no fuimos eficaces. En ese sentido no tuvimos un juego que fuera el mejor para este partido. Lo de ellos fue mucho mejor y por eso al final se quedan con los tres puntos”.

En el ambiente también queda la sensación de que el triunfo de San Lorenzo ante Palmeiras (1-0), pudo haber afectado los ánimos de los junioristas antes del compromiso en Perú, sin embargo, el timonel rojiblanco no piensa igual: “No creo que haya influido el resultado de San Lorenzo. Toda esta semana habíamos hablado de la necesidad que teníamos que se diera un triunfo, hoy (ayer) ante Melgar. Simplemente la propuesta nuestra no fue la mejor y por eso nos vamos con las manos vacías”. Afirmó.

Suárez también manifestó: “Independientemente de momento que vivamos, este equipo irá a Brasil a competir”.

La tristeza de todos los jugadores, al final del partido era evidente, Marlon Piedrahita, fue uno de los más afectados y consideró que les faltó contundencia y que quedaron en deuda ante Melgar. “Estamos dolidos, es un golpe duro. No tuvimos la contundencia que hay que tener en este tipo de partidos”. El lateral derecho de Junior trata de reponerse e invitó a sus compañeros a no bajar los brazos y a seguir peleando para pasar rápidamente la página de los duros golpes en La Copa Libertadores: “No nos han acompañado los resultados. No podemos agachar la cabeza, esto sigue y hay que tratar de levantarse" Concluyó.