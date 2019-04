Luis Fernando Suárez: “De nada vale tener un dominio si no se convierte”

Con una deficiente campaña, que se refleja en el bajo rendimiento de los jugadores rojiblancos y la falta de definición ante los rivales, Junior de Barranquilla, espera darle una alegría a su hinchada con un vuelco total y un triunfo esta tarde en el Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez, desde las 18 horas, ante un Deportivo Pasto que ha dado la sorpresa en este campeonato con unos excelentes resultados. Juego que se cumplirá por la fecha 17 de La Liga Aguila I – 2019.

El equipo barranquillero requiere necesariamente volver al gol y obtener la victoria, lo que no sucede desde el 24 de marzo cuando derrotó por 3 goles al Deportivo Huila y aunque se mantienen como los únicos invictos del torneo, ya acumulan 5 empates en línea lo que significa dejar escapar puntos que ya los tendrían clasificados a la siguiente fase y líderes solitarios en la tabla de posiciones. El deseo del equipo es reencontrarse con el gol, tal como lo tiene claro Marlon Piedrahita quien expresa: “Para nosotros es fundamental que nuestros delanteros entren en racha goleadora. En la competencia tenemos que enfocarnos en marcar y llenarnos de confianza. Ojalá este sea el partido en que podamos llenarnos de confianza para marcar y que el equipo gane”.

Y mientras que los dirigidos por Luis Fernándo Suárez sufren por la falta de triunfos y la ausencia de goles, el equipo nariñense, rival de turno de los tiburones, acumula ocho jornadas sin perder con siete victorias y un empate. El timonel de la escuadra rojiblanca analiza el conjunto pastuso: “Es un equipo que se defiende bien, contraataca bien, creo que es el equipo al que menos goles le han hecho en el campeonato, no va a ser fácil y dentro de todas las cosas que tenemos que mejorar es ser más eficaz, seguramente, la circunstancia de tener mucho tiempo la pelota pero también mejorar esas situaciones de regalar espacios que nos pueden contraatacar bien, tenemos que estar muy atentos, que los espacios que nosotros dejemos libres los sepamos ocupar cuando perdamos el balón, tenemos que jugar inteligentes en eso, luego seguir teniendo la movilidad, seguir teniendo lo que queremos hacer, que el equipo rompa mucho más, que el equipo abra la cancha y que convierta porque al final es eso, porque si vas a llegar y no hay forma de ser eficaz, es complicado".

Al igual, el entrenador antioqueño espera un cambio en cuanto a su volumen juego, que se ha ido diluyendo con el pasar de los partidos: "Nosotros esperamos que el equipo obviamente cambie. Pasto es un equipo que es sólido ofensivamente, creo que tiene 10 goles en contra, osea que es un equipo que se defiende bien y que ha estado mejorando su condición, no solamente en la parte de resultados, sino que ha hecho un buen fútbol y ha jugado contra grandes y ha ganado de visita bien".

Y recalcó la importancia de cuidarse de los peligros que puede suponer el cuadro nariñense que es bueno en el contragolpe: "Hay que tener cuidado en eso; seguramente tiene esa condición, que futbolísticamente sube muy sólido, defensivamente y después seguramente tiene la posibilidad de contraatacar bien, juegan bien, tienen buen pie todos, creo que por esa razón hay que tener mucho más cuidado, después lo que nosotros siempre hemos hecho es no tenemos que quitarnos es el dominio, el dominio de juego lo estamos haciendo con la pelota, aún un poco hemos perdido en el último cuarto de cancha eso, en la definición, porque de nada vale tener un dominio, que no se convierta o que no se den los resultados en los goles".

Igualmente resaltó la labor de la zona posterior de su equipo: "Dentro de lo que es defensivamente, el equipo me deja tranquilo el que no nos hayan hecho goles, empezando desde que el arquero nuestro está haciendo las cosas correctamente y eso es bueno y hay cosas que tengo que seguir patrocinando como eso, de que seamos sólidos defensivamente, aunque hay cosas que hay que seguir cambiando sobretodo en la conversión de goles. Esperamos que eso se de en este partido y que nos de la refrendación de la clasificación que eso para nosotros es lo más importante de estos primeros 20 juegos".

En cuanto a las dudas que tiene la hinchada y la prensa acerca del bajo rendimiento del equipo, y de las diferentes nóminas con que se ha armado las escuadras, el DT Juniorista comentó: “Durante todo este campeonato tendría que mirar cómo estamos estadísticamente en números pero no creo que haya, salvo, no sé, Viera, Díaz y Cantillo, de resto yo creo que he movido mucho la nómina, parecería que es una cuestión que dentro de la situación que hoy se presenta con el Junior, resalto la buena calidad de todos los jugadores, de no tener problema con eso, de no poner un equipo ‘alterno’ o que estoy obligado solamente a poner un equipo titular, no, afortunadamente en ese sentido creo que la gran mayoría de los jugadores saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha, el entrenador todo eso se los ha dicho durante todo este semestre”. Concluyó.