Cesar Pastrana: "Este semestre ha sido lamentable y desastroso"

Este martes el expresidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana, dio declaraciones respecto a la situación actual del expreso rojo en un evento que realizó la Federación Colombiana de Fútbol.

“Este semestre ha sido lamentable y desastroso, invito a Juan Andrés y la junta directiva que utilicen el revulsivo, que ellos vean que sean necesarias porque el próximo semestre hay que mostrarle cosas buenas a la afición” y es que cuando Pastrana dejó al equipo, aún jugaba torneos internacionales, pero desde que Juan Andrés Carreño asumió la presidencia, el equipo cerró todas las posibilidades de acceder a un torneo internacional para el presente año.

“La afición está acostumbrada a ver a Santa Fe en estos últimos años arriba, siendo protagonista. Fueron 14 finales en las que estuve en las cuales ganamos nueve títulos, la afición hoy en día está acostumbrada a eso”.

“Es una afición nueva, los niños que crecieron viendo a Santa Fe campeón, aspiro a que esta junta directiva tome los cambios necesarios y veamos a Santa Fe siendo protagonista”, sin duda fueron 6 años donde la afición entre viejas y nuevas generaciones, disfrutaron año tras año de los títulos que ganaba el equipo, títulos que dejaron el nombre de Santa Fe en alto.

También habló sobre el posible culpable de esta crisis: “Las cosas desafortunadamente cuando no salen desde todo punto de vista es negativo, a Santa Fe no le han salido las cosas; la junta directiva quiso hacer un cambio en el cuerpo técnico pensando que ahí era la solución, todo hay que mirarlo, la culpa no es solo de la junta directiva sino de todos los que hacen parte de esta estructura, que también son los jugadores, aquí todos son culpables “, a Juan Andrés Carreño no le funcionaron muchos de los refuerzos que trajo en este semestre, sin contar que algunos de ellos ni debutaron y otros jugadores antiguos que ya cumplieron su ciclo con el equipo debieron ser remplazados o dar un paso al costado.

Afirmó que hay que hacer un cambio total: “Cambios estructurales en todo sentido; jugadores, todo lo que tienen que ver con las asesorías, la junta directiva debe buscar la forma de trazarse un camino y de darle una identidad a Santa Fe y mientras se busque esa identidad, yo creo que con un proceso importante, va a volver a ser Santa Fe lo que siempre ha sido, protagonista”, comentó César Pastrana.

También hizo referencia al tema de Johan Arango: “Lo de Johan no le hizo bien al equipo, los jugadores son representativos de todos esos hinchas que los ven como unos ídolos y cuando se hace este tipo de cosas, no es bien para el club, una posición como la de ellos y la de nosotros debe ser un ejemplo para la sociedad, no estuvo bien que haya sucedido este tipo de cosas”, comentó.

Con bastante firmeza dejó clara su relación con la institución en este momento: “Hay un gobierno corporativo, hay una junta directiva, ellos son los que tienen que tomar la determinación, algunas personas me dicen “Cesar tú debes tomar parte por haces parte del club”, yo quiero decirles a todos, que efectivamente si hago parte de un paquete accionario del club, pero no tomo las desiciones, yo me fui hace un año, fue un ciclo cumplido; hay un presidente y una junta directiva, son ellos los que toman las decisiones. No devengo utilidades, los dividendos que gana Santa Fe, se van para el mismo Santa Fe, en este caso para la sede que se está ya terminando”, afirmó.

Finalmente le dio un respaldo a Juan Andrés Carreño, actual presidente del equipo: “Yo también tuve muchas dificultades pero se salió adelante, yo confió en el buen juicio, confió en Juan Andrés, lleva mucho tiempo en el club, casi veinte años, es de los más antiguos en la institución y su junta directiva, que saquen esto adelante para beneficio del club y toda la afición”, concluyó César Augusto Pastrana, ex presidente de Independiente Santa Fe, quien hizo parte de la época dorada del club.

Aquí más declaraciones:

Charla rápida con el ex presidente de @SantaFe, Cesar Pastrana, sobre la actualidad del equipo "Cardenal"



PRIMERA PARTE



Grabado con @HuaweiMobileCo P30 pic.twitter.com/RzejegTz30 — Periodista Alexis Rodríguez (@Pelota_News) 30 de abril de 2019