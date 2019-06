Sebastián Viera: “Hay que analizar cómo se organizan los campeonatos”

A Sebastián Viera lo tiene contento el momento por el que está pasando su compañero de club, Luis Díaz, al ser convocado por la Selección Colombia y cree que es más que merecido. Pero al mismo tiempo el cancerbero lanza una crítica contra los que organizan el fútbol profesional colombiano ya que Díaz no podrá actuar en los dos últimos partidos de los cuadrangulares semifinales de la Liga Aguila 2019-I.

“Para la familia Junior es un orgullo, pero nos duele que se nos vaya en el momento más importante del campeonato. Pero no es culpa de Junior ni de Lucho, es culpa de los que organizan el campeonato que lo hacen paupérrimo”, dijo Viera con relación a que La Liga apenas finalizará dos días antes de que comience la Copa América en Brasil.

El arquero de Junior también hizo un llamado por la carga de partidos de los equipos y considera que lo mejor es la solidaridad entre los equipos para que ninguno salga afectado. “Hay que analizar también cómo se organizan los campeonatos, es complicado, y no excusa, jugar todos los partidos que jugamos. Ahora lo sufrió Nacional, Cali y Tolima, como nos pasó a nosotros el año pasado también, por suerte a nosotros nos fue bien. No solamente es decir que hay que jugar cada dos o tres días, hay que mirar las inversiones de los equipos. Tratar que los equipos colombianos en los torneos internacionales lleguen de la mejor forma para dejar al fútbol colombiano en lo más alto, ayudarnos entre todos. Hoy Junior está un poco más descansado que Cali, Tolima y Nacional, pero nosotros estuvimos el año pasado así y lo sufrimos, por eso sabemos lo que están pasando”, concluyó Viera.

Por su parte el DT de Junior, Julio Avelino Comesaña, también muestra su inconformismo por el tema de Luis Díaz con la Selección Colombia. Julio tiene claro que es merecido el llamado del guajiro, pero aún no logra entender algunas cosas de la Federación; sin embargo, ya acepta lo que pasó.

“Son reglas de juego, están establecidas, la de la Selección me tomó por sorpresa, porque todo lo que me habían informado era que jugaban este partido (Cali) y se iban. Si era así, no hay nada que decir. Primero me tomó por sorpresa lo del domingo en Bogotá, quedándome en la altura tres días, el regreso aquí y ahora, dos días después irse. Nosotros trabajamos los primeros días de la semana sin Díaz, pensando en que más adelante si iba a estar”, sostuvo ayer el estratega ante los medios de comunicación.

De todas formas, Comesaña deja claro que Junior no puede depender de Díaz, pero sí reconoce que es un jugador fundamental “Yo pienso que el equipo está acostumbrado a Luis, pero no podemos decir que no vamos a jugar porque Luis no está, nos ha aportado cosas importantes, pero con todo respeto, no estamos hablando que no está ‘el Pibe’ Valderrama o cualquier otro jugador con un recorrido internacional. El equipo no puede depender de que no que no esté Díaz”, concluyó.

Pero qué piensa el protagonista de toda esta polémica, Luis Díaz, quien no parece salir del asombro de haber sido convocado a la Selección Colombia?. Cuando habla se le nota la felicidad “Sueño con estar de titular, cualquier jugador quiere ser titular, sueño jugar contra Argentina y dejar el nombre de Junior en alto y representar bien a Colombia. Le agradezco a Dios por todo lo que me está pasando, no he ganado nada, estamos empezando, tengo objetivos y metas por cumplir. Espero aprovechar al máximo esto”, sostuvo el extremo juniorista.

Sus sentimientos son encontrados puesto que también se siente triste por dejar a Junior en este momento crucial, sin embargo confía en que sus compañeros harán las cosas bien “Creo que es una lástima no estar en lo que viene con Junior, pero estará el apoyo desde afuera, siempre voy a estar ahí. Sé que van a salir a buscar los tres puntos ante Cali”, Concluyó Díaz.