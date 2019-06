Julio Comesaña: “Estoy feliz con el equipo”

El DT de Atlético Junior, Julio Comesaña, no ocultó su felicidad por la victoria de anoche del equipo barranquillero en el estadio Metropolitano ante Deportivo Cali y valoró el gran trabajo y esfuerzo de todos sus jugadores: “Yo tengo un sentimiento de felicidad muy grande porque vi un equipo jugando como debe jugar un campeón, cuando las circunstancias no son las mejores en el juego, en el algún momento de un partido, o de un jugador determinado, o las cosas no salen, necesitamos poner eso que puso el equipo, lo pusimos el año pasado con Santa Fe y con varios equipos y hoy el equipo lo puso hasta el final, se defendió como cuando tuvo que defenderse con todo y atacó cuando tuvo que atacar y repito, en unas circunstancias muy especiales que me gustaría que las analizaran todas como corresponden, así que yo estoy feliz, feliz con el equipo, con los jugadores, con todo lo que pasó esta noche (ayer)”, resaltó el entrenador tiburón.

Comesaña aplaude la labor de todos sus jugadores muy a pesar de haber pasado por una semana muy trajinada previa al encuentro de anoche: “Nosotros tuvimos una semana muy atípica, una semana que nos generó intranquilidad, el haberse quedado varios días en Bogotá, volver el jueves aquí, hicimos un entrenamiento muy importante con Díaz, después que Díaz se va y que no puede jugar, después el tema de la suspensión de Pérez hasta que al final apareció esa posibilidad de poder habilitar a él o a Zambueza, lo hicimos con Pérez y después el armado del equipo para que no perdiera el juego y para que pudiéramos aprovechar alguna oportunidad diferente que nos pueda dar Rangel, tiene juego aéreo, no la velocidad porque no es un jugador veloz, entonces para nosotros no era fácil la cosa, y así quedó demostrado y tuvimos prácticamente, 45 minutos con la soga al cuello”, destacó Comesaña.

El entrenador también menciona los contratiempos que tuvo en su mente antes de decidir quién sería el jugador ideal para reemplazar a Díaz para este encuentro y se decidió por Fredy Hinestroza quien le ocasionó incertidumbre a lo largo del partido tal cual como lo describe “Cuando terminó el primer tiempo, Hinestroza mostraba un poco de fatiga, yo hablé con él y quedamos en que 15 minutos más, él me iba a estar avisando, porque yo no quería que se desgarrara, entonces eso me condicionó totalmente a mí los cambios, lo que yo pensaba hacer en caso de necesidad de alguna otra cosa que necesitáramos, se fue el suelo, y entonces tuvimos sobre la marcha que hacer otras cosas, después Sánchez se resintió otra vez del tobillo, que estaba en duda también para el partido y salió”, aseguró.

Julio considera que fue un gran partido y que así lo demostró el marcador final: “Creo que ese premio al esfuerzo fue ese gol porque ese fue un gol de campeonato del mundo porque fue un golazo, cerrando además el partido, el broche de oro para un partido con gran rival y un partido digno de una final de campeonato”, manifestó.

El entrenador de Junior también mostró, en la rueda de prensa, su inconformismo con algunos hinchas puesto que lo critican a la hora de hacer o no los cambios: “A mí ni la tribuna ni nadie me va a imponer los jugadores, yo contra Torres no tengo nada, porque hasta Torres entendió lo que estaba pasando porque él es un jugador de fútbol y porque nosotros estamos acá adentro y yo estoy obligado a ver otras cosas, entonces, con todo respeto lo digo, esos que están gritando y hostigando, esos son los hinchas del Junior? Si uno termina el partido y no gusta como jugó el equipo, que nos silben a todos, no hay ningún problema y están en todo su derecho pero en pleno partido jugando una final de estas para tratar de quedar primeros hoy y atacando a un jugador del equipo”, afirmó el DT.

Resaltó también el hecho de que aunque a algunos jugadores los critiquen o no gusten de ellos, siempre tratan de dar lo mejor de sí en los encuentros y agradar a la tribuna: “Al final el gol una pelota recuperada ahí de Moreno, entonces la vida te da y te quita, cuando tomas decisiones equivocadas te quita y cuando tomas decisiones acertadas y tienes respeto por las cosas y por lo que haces chao, entonces a mí me pueden gritar lo que quieran, yo no estoy encaprichado, estoy dirigiendo el equipo que es mi obligación, yo no estoy peleando con nadie nada”, concluyó Comesaña, no sin antes elogiar a Teo que como siempre mostró jerarquía, categoría y buena presencia en la cancha.