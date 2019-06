Carlos Queiroz: "Colombia jugó como me gusta, con 90 minutos de concentración"

Carlos Queiroz se dirigió a los medios de comunicación en la rueda de prensa tras la agónica victoria de Colombia ante Qatar, en un partido que pintaba para empate pero que sobre el final Duván Zapata metió el cabezaso luego de un pase de sueño de James Rodríguez que le daría la victoria a los tricolores y además lo aseguraría en la siguiente ronda del certamen continental.

Queiroz habló sobre la carencia de definición en el partido que llevaría a Colombia a sufrir el partido sobre el final, esto dijo: "Si no haces goles temprano, si no matas el partido cuando creas las oportunidades siempre pasas a sufrir, es el destino que tienes si no haces los dos o tres goles que puedes hacer, pero lo más importante es decir que ganamos, porque Colombia ha sido el Colombia que me gusta; 90 minutos de concentración, 90 minutos de creencia, siempre jugar arriba del rival".

Habló de los méritos que han hecho sus dirigidos dentro del campo de juego en su segunda presentación: "Un mérito muy grande de no dejar jugar a Qatar, eso no es un regalo, hay que darle mérito al trabajo que los jugadores colombianos han hecho durante 90 minutos, porque lo más natural es que cuando juegas bien tienes oportunidades pero siempre te pasan momentos de desconcentración, de frustración y los otros te pegan, pero no ha pasado porque una vez más los jugadores colombianos merecen las felicitaciones, en un partido que fue un test de madurez".

Se refirió también a las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera como director técnico por varias selecciones del mundo, en los que ha tenido la oportunidad de trabajar, esto porque un periodista le preguntó sobre su pasado en Asia y si esto le ayudó para conocer más al equipo que enfrentó hoy, esto dijo: "Ha sido un tiempo que me ayudó mucho a aprender más cosas, pero con casi 36 años de experiencia como entrenador, 36 años tomando decisiones, y agradezco mucho la oportunidad que tuve de trabajar con la Selección de Portugal, Emiratos, Sudáfrica, Japón, Estados Unidos, me han enseñado mucho, y me dan la felicidad de ser parte de la gran familia del fútbol, siempre voy a intentar de que pase lo que pase en quedarme durante estos años junto a los mejores".

La Selección Colombia se alistará para enfrentar su último juego valido por la fase de grupos de la Copa América en dónde enfrentará a Paraguay con el alivio de estar ya clasificados y con el primer puesto en el bolsillo además, seguramente el profesor Queiroz utilizará elementos que hasta ahora no han sido participes del certamen.