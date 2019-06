Hernán Darío Gómez: "Si a mí me hubiesen dicho que dependía de la Copa América, no vengo"

Como ya es costumbre el técnico colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, volvió a ser centro de atención por sus polémicas declaraciones, esta vez, luego del empate 1-1 frente a Japón y la eliminación de la Selección de Ecuador de la Copa América Brasil 2019. La participación de la tri en esta edición, dejó mucho que desear por su bajo rendimiento y su poca solidez defensiva, los dirigidos por el seleccionador colombiano no levantaron vuelo en ninguna de las tres fechas de la fase de grupos, cosa que también preocupa a los aficionados ecuatorianos para las futuras eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

“Ya como Ecuador no sacó resultados entonces se ve feo, deben haber problemas, debe haber de todo, pero uno aquí adquiere experiencia, los muchachos adquieren trabajo, pero no se dieron los resultados”, comentó Hernán Darío. Ecuador terminó último del grupo con tan solo un punto y por el pobre trabajo que se le ve a la selección ha sido bastante criticado por la prensa y los aficionados.

Sin embargo para el 'Bolillo' el trabajo que ha hecho con la selección ha sido meritorio y no en vano: “Hace un año no había selección, después de la eliminatoria no había selección, si hablamos de resultados este año ha sido pésimo, pero en la elaboración de juego y de trabajo hemos avanzado porque hace más de un año no existía Selección en Ecuador”. También se refirió a los directivos y a la decisión que tendrán que tomar sobre su continuidad después de lo visto en la Copa América: “Si me echan me tengo que ir, pero a mí no se me pasa eso por la cabeza, si a mí me hubiesen dicho que dependía de la copa y que si me iba mal me echaban, pues yo no vengo, pero ningún directivo me dijo nada, ni los de antes, ni los de ahora, en un año no alcanzo a armar un equipo, la gente espera que sea fácil, pero no fue así nos tocó un grupo difícil”, añadió el ‘Bolillo’ Gómez.

“A mí no me gusta dejar el trabajo, estoy trabajando, tengo un grupo de jugadores con los que estoy agradecido, trabajaron duro, fueron profesionales, si los resultados no se dieron aquí, se darán en la eliminatoria, sea conmigo, sea con otro”, dijo el ‘Bolillo’ que hace un año tomó la dirección de la Selección de Ecuador con objetivo a las eliminatorias de Qatar 2022.

“Si tienen tanto afán y la solución es echarme pues bienvenida, va a llegar otro, cómo la van a volver… Igualito, pongan al que quieran pero va a ser el mismo irrespeto, el mismo maltrato porque es un afán, están pidiendo resultados donde aún no se pueden dar”, comentó el entrenador con enfado, por las críticas y la presión que ha recibido: “Esperemos que dicen los directivos, pero por la opinión de un sector de la prensa no dejaré el trabajo, gracias a Dios no oigo”, y así concluyó la rueda de prensa de Hernán Darío Gómez.

Mientras tanto su futuro en la Selección de Ecuador en incierta, aunque antes de iniciar la Copa América los directivos apoyaron el trabajo del seleccionador colombiano, sin importar los resultados, se sabe que lo único seguro en el fútbol son los resultados y esos resultados no respaldan la continuidad del ‘Bolillo’; por otro lado la prensa ecuatoriana comenta que cuatro de los directivos de la Selección de Ecuador no quieren contar más con Hernán Darío Gómez como técnico, en los próximos días sabremos en que culmina este capítulo entre el ‘Bolillo’ Gómez y la Selección de Ecuador.