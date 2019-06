Los penales, la serie que acabó con la ilusión colombiana ante Chile

Colombia ha quedado eliminado de la Copa América 2019. El conjunto tricolor fue superado en la instancia de los penales ante la Selección de Chile que dirige el compatriota Reinaldo Rueda, y tendrá que conformarse con haber llegado hasta los cuartos de final del torneo continental.

Un primer tiempo disputado en el medio campo con mucha intensidad, dónde Arturo Vidal se hizo fuerte y líder para Chile, por parte de Colombia Wilmar Barrios demostró porque es uno de los mejores del seleccionado patrio. El fútbol ofensivo de la tricolor no se vio, poca generación de juego asociado, a tal punto que no hizo ningún disparo al pórtico chileno, cosa que realmente preocupa con tanto jugador técnico que tiene la selección. No se desconoce la fortaleza física y mental que tienen lo australes, los chilenos tuvieron las mejores opciones en el partido generando dos jugadas de gol anuladas una en el primer tiempo y la otra en la parte complementaria, que por cierto bien anuladas por el VAR. La primera de ellas por un fuera de lugar de Alexis Sánchez quién habilitó a Jean beasejour y este centra el balón rasante donde Davidson Sánchez y David Ospina no se hablaron dejándole el balón al mediocampista Charles Aránguiz, rematando con pierna zurda mandando el balón al fondo del arco. Para el segundo tiempo, nuevamente el VAR, hizo presencia para anular la jugada de gol del 'Rey Arturo' esta vez por una mano en el área de Guillermo Maripan. Así se fueron consumiendo los minutos y Colombia no generaba ningún tipo de peligro en el área rival.

James Rodríguez no fue influyente en el partido, no fue el conector que necesitaba la tricolor, Falcao estaba muy retrasado y tirado a los costados fuera de su zona de confort. Apesar de que entró Edwin Cardona, el balón lo manejaban los chilenos, Juan Guillermo Cuadrado estuvo más enfocado en la marca que siendo punzante en la parte de arriba y todos estos factores fueron los determinantes para que Colombia no tuviera peso ofensivo.

Llegaron los penales al final tras el marcador en tablas y Colombia inició la tanda con James Rodríguez, luego continuó con Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado –que convirtió con suspenso– y Yerry Mina. Ya por Chile habían anotado Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar y también Charles Aránguiz. El último cobro de la tanda principal para Colombia era responsabilidad de William Tesillo, que apesar de engañar a Gabriel Arias, abrió mucho su pierna zurda y mandó el balón por afuera, dejándole a Chile la posibilidad de clasificar a semifinales, tarea que Alexis Sánchez se encargó de cumplir satisfactoriamente.

Final desalentador para los colombianos, que después de una impecable fase de grupos, se despidió del torneo incluso siendo invicto.