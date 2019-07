Yoreli Rincón: “Me gusta el trato que Junior le está dando a su equipo femenino”

Yoreli, de 25 años, ya es tiburona, su vinculación a la escuadra rojiblanca era uno de los viejos anhelos de Jimmy Char, principal impulsor de este proyecto que en 2018 tuvo mucha aceptación en la ciudad.

De esta manera la santandereana muestra su emoción por pertenecer al equipo barranquillero: “Me sorprendió el llamado, estaba tranquila en Brasil (jugaba en el Iranduba da Amazonia) y en mis pensamientos no estaba volver en estos momentos a Colombia, pero creo en el proyecto que está creando Junior, creo en la gente de Barranquilla, aunque jugué para el Atlético Huila el año pasado, lo que hizo la gente barranquillera, con el equipo tan nuevo, es para acogerlas, abrazarlas y brindarles un apoyo para lo que se viene en la Liga”, apuntó la nueva volante tiburona.

También resalta el apoyo que el presidente del equipo le brinda al equipo femenino: “En este segundo proyecto, Jimmy Char, y todo el plantel, quieren apostarle un poco más, pero hay que tener claro que esto es un proceso, vengo a aportar, a dar lo mejor de mí”, dijo Yoreli.

La posibilidad de que Yoreli Rincón se enfundara la casaca rojiblanca estuvo muy cerca el año pasado, pero en esta ocasión el club barranquillero no dejó escapar la oportunidad.

Ella recuerda: “Hubo un acercamiento con Junior en 2017 para jugar la Liga del 2018, yo viajé aquí solo a eso, a un partido de la Selección Colombia, pero no llegamos a un acuerdo y aquí mismo en Barranquilla se cerró con Huila, así que ya estaba ese acercamiento y ahora que ya se hizo real espero aportar lo mejor para Junior”.

En las Tiburonas, Yoreli volverá a estar al lado de su compañera en la Selección Colombia Daniela Montoya, quien cumplirá su segunda temporada con la escuadra rojiblanca.

Esto manifiesta de su compañera y amiga: “A Dani yo la quería llevar el año pasado al Huila y ella habló para que me trajeran al Junior, siempre hemos querido compartir la experiencia, somos de las jugadoras más antiguas de la Selección y nos conocemos perfectamente en el campo. Yo creo que lo que podemos aportarle al Junior en la mitad del campo va a ser bastante importante”.

Una de las cosas que sedujo a Yoreli para aceptar la oferta de Tiburonas es el modelo empresarial que los dueños quieren implantar en el equipo femenino. “Me gusta el proyecto, saben perfectamente que soy una defensora de los derechos, que no nos traten como hombres, queremos simplemente que nos traten como profesionales y me gusta el trato que Junior le está dando a la plantilla femenina. Me gustan los negocios y para mí Junior no es un equipo de fútbol, sino que tiene muy claro la parte del negocio en el fútbol, me parece que manejan al Junior a la perfección y saben cómo hacer un negocio en el fútbol y creo que lo están queriendo hacer con el fútbol femenino y me gustaría ser una de las pioneras de que este proyecto de la Liga femenina pueda salir y más acá en el Atlántico”.

Aunque se está conformando un plantel muy competitivo, Yoreli Rincón no se atrevió a prometer título. “Esto es un proceso, hay que ir a poco a poco, así como lo hicimos con el Huila, después de un 2017 en el que no se dio, en el 2018 sí se pudo. Junior montó un muy buen equipo el año pasado, no se les dio, pero este año ha mejorado y esperamos hacer mucho mejor campeonato que el del año pasado y poder enamorar a la gente, acercarla al Romelio (Martínez), que vean nuestro fútbol y se hagan hinchas del Junior femenino y que podamos conseguir todo el cariño de ustedes”.

Yoreli Rincón reconoció que el técnico Omar Henríquez influyó mucho en su decisión de venir a jugar con las Tiburonas, pese a que tenía una oferta para ir a España y también continuar en Brasil. “Quien gana aquí soy yo, Junior es un equipo muy bueno, yo soy una jugadora que tiene mucha experiencia, todo lo que me va a brindar el Junior y el Atlántico lo debo recibir y yo soy la que voy a ganar con todo lo que voy a aprender acá”, concluyó.