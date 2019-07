Patricio Camps: "Soy empleado de Santa Fe y seguiré trabajando” 

El equipo bogotano no pudo conseguir la victoria en su primer partido como locales en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, los dirigidos por Patricio Camps perdieron 0-1 frente a Alianza Petrolera, un equipo sin ideas, con la desesperación de lograr una victoria pronto.

Lea la crónica del partido: Santa Fe sigue sin rugir.

El técnico argentino Patricio Camps habló ante la prensa bogotana sobre lo que dejó el partido frente a Alianza Petrolera: “Lo del semestre pasado, es pasado, nosotros estamos trabajando en un nuevo proceso que apenas está comenzando, con muchos jugadores jóvenes, con un equipo nuevo, no lo hemos hecho bien hoy en el primer tiempo”, comentó Camps se suman tres fechas sin ganar para Independiente Santa Fe y el panorama tampoco es alentador para la hinchada y el equipo pues no han logrado levantarse del mal momento por el que atraviesan.

“Regalamos el primer tiempo, nos hicieron un juego de estrategia, de balón parado, pero en el segundo tiempo los muchachos hicieron un gran esfuerzo incluso con un jugador menos, lo intentaron, con esa ímpetu creo que las cosas irán apareciendo”, dijo Camps, pues no ha encontrado una solidez en el equipo, que ha demostrado bastante ineficiencia en la parte ofensiva sin un volante creativo o un transportador de balón que llegue a los delanteros.

Sumado a esto, las lesiones constantes y de jugadores claves volvieron a aparecer en el equipo, lo cual ha generado más inestabilidad a la hora de enfrentar un partido: “Se nos han lesionado dos jugadores importantes encargados de esa función (generador de juego) como Luis Manuel Seijas y Fabián Sambueza, hemos sufrido lógicamente, pero hay que revertirlo rápidamente”, dijo el técnico argentino.

“Me quedo con el esfuerzo de los chicos en el segundo tiempo, me demostraron que quieren revertir esta situación, que están trabajando para sacar adelante a Santa Fe, valoro eso”, haciendo referencia a lo que recataba del equipo a pesar de las dificultades. También se refirió a su posible futuro y lo que podría afrontar con el cambio de presidencia que viene para Independiente Santa Fe: “Es parte de la política del club, no me meto y no conozco a fondo, soy empleado de Santa Fe y si aún quieren que siga en el cargo o la decisión que se tome seguiré trabajando”, concluyó Patricio Camps la rueda de prensa.

Por su parte el defensa Fainer Torijano, también dio sus declaraciones respecto al juego: “Este partido nos cuesta por una desconcentración personal, la expulsión lo disminuyó un poco, pero nos quedamos con el segundo tiempo, un equipo totalmente diferente, donde se vio otra actitud y eso es lo que debemos comenzar a hacer desde el principio del partido”.

El defensor central no tuvo su mejor partido y la defensa en general no estuvo a la altura del compromiso, y dejó claro que: “Hay muchas cosas por corregir, pero nos quedamos con ese ímpetu del segundo tiempo, con un hombre menos, con esas ganas de echar para adelante”, y también habló sobre la importancia de dejar el semestre pasado atrás para poder avanzar en el presente: “Ese tema hay que dejarlo atrás, hay que olvidarlo, tenemos un camino por delante, hay que tratar de recomponerlo, no pensar en lo negativo y pensar que lo bueno vendrá. Hay que seguir trabajando, corregir en lo que se está fallando, no dar el brazo a torcer esto es de hombres y nosotros debemos sacarlo adelante”, concluyó.

El próximo domingo Independiente Santa Fe visita a Deportes Tolima en Ibagué por la liga, y el 14 de Agosto es el partido de vuelta en Bogotá por octavos de Copa Aguila, los dos con la ausencia de Federico Arbeláez, quien fue expulsado en Medellín frente a Atlético Nacional y ahora frente a Alianza Petrolera.