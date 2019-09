Julio Comesaña: “Si no clasificamos, no es para hacer un drama”

Para el timonel de los tiburones fue algo extraño tener que dirigir a su equipo desde la tribuna, siente que es incómodo y extraño no poder estar en la línea, desde donde comanda a sus pupilos como debió haber sido el pasado sábado frente a Unión Magdalena.

El no poder dirigir a su equipo como debiera le causa molestia: “Uno en la tribuna se aleja bastante de la cancha, tiene otra visión de las cosas, otros tiempos para pensar y diagramar. Desde allá se ven cosas que abajo no se alcanzan a visualizar, eso en parte es positivo, pero el sentimiento sigue siendo malo. Me siento como un espectador que va a ver el partido, pero con otra mirada, no me emociono con cualquier cosa. Me siento impotente de no poder estar en la posición de siempre”, aseguró Comesaña que acepta la sanción pero que no la comparte.

Julio asegura que ya quiere dejar el tema hasta ahí así el club quiera apelar la decisión: “Yo no he pedido apelación, los que se encargan de juzgar saben lo que juzgan, el club hizo los trámites para enviar al tribunal incluida la apelación. Me siento molesto, incómodo, para qué lo voy a negar. Pero en estos casos el tiempo me ha enseñado que lo mejor es quedarse callado”, agregó el entrenador juniorista.

En cuanto al partido por la fecha de vuelta de Copa Aguila frente a Deportivo Cali, Comesaña recarga la presión en el rival, considera que Cali necesita más este torneo que el Junior, que ya aseguró un cupo a la próxima Copa Libertadores por coronarse campeón de La Liga en el primer semestre. Pero deja claro que pelearán hasta el último momento por la clasificación.

El DT de Junior se refiere al partido de ida con el rival de turno: “El Cali tiene la ventaja inicial y ya verán ellos si la defienden instalándose atrás y contraatacando o saliendo a buscar el partido. Para pasar debemos hacer un buen juego, pero si no lo logramos no es tampoco para hacer un drama, porque Cali necesita ganar la Copa para meterse a un torneo internacional, mientras que a nosotros no es algo que nos angustie (ya Junior está clasificado para la próxima Copa Libertadores). Con esa tranquilidad, vamos a intentar hacer un buen partido y buscar la clasificación”, afirmó Julio.

El timonel tiburón confirmó la presencia del chileno Matías Fernández y de Luis Narváez en la nómina de convocados para este duelo: “Matías y Narváez van a estar concentrados. Con Matías tenemos que mirar los momentos del partido para ingresarlo. Queremos darle las mejores posibilidades y que nos ayude en los momentos que corresponda, que no se vea como un salvador sino como uno más del equipo”, aseguró Comesaña.

Por último, el DT de los rojiblancos se refirió al momento actual por el que pasa el equipo: “Este es un equipo que necesita ganar confianza, encontrar un partido de esos redondos, donde todo sale, esperemos que llegue pronto. Yo miro la tabla después de tantas cosas (refiriéndose a La Liga) y estamos con el mismo puntaje del octavo. Si por acá llueve por otro lado no escampa. Es un torneo muy irregular, cosa que no me tiene que interesar mucho, me interesa lo de aquí, tenemos tres o cuatro partidos por delante que nos deben ubicarnos mejor que como estamos ahora. La situación es muy complicada, pero estamos tratando de solucionar las cosas”, concluyó.