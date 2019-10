Carlos Queiroz: “Somos un equipo sólido, consistente, colectivo”

La Selección Colombia y el seleccionado de Chile de fútbol no se hicieron daño en el partido que ayer empataron 0-0 en un encuentro un tanto aburrido, sin nada de emociones disputado en Alicante, España como preparación al inicio de las próximas eliminatorias mundialistas Catar-2022.

Los dirigidos por Carlos Queiroz no se dejaron doblegar ante la ofensiva de los chilenos quienes destacaron la combatividad de Arturo Vidal y los reflejos de Claudio Bravo. De igual manera la tricolor supo contrarrestar las ausencias de James Rodríguez y de Radamel Falcao que por decisión técnica no fueron convocados para esta fecha FIFA del mes de octubre; sin embargo, no hubo definición en el estadio español.

El DT de Colombia afirma que su seleccionado fue más que Chile y mereció ganarle porque según él: “Sometió a su rival y controló su ofensiva. Pienso que los muchachos merecieron salir de este partido ganando. Todos estuvieron muy fuertes. El equipo de Chile se quedó casi 90 minutos frustrado, hicieron un remate en noventa minutos”, comentó Queiroz.

Colombia tuvo dos oportunidades claras de gol con dos derechazos de Duván Zapata y Juan Guillermo Cuadrado donde el arquero Claudio Bravo estuvo muy bien, quizás fue lo que salvó el desabrido encuentro, aún así el entrenador colombiano piensa: “Ha sido un partido bueno para nosotros, crecimos y continuamos mejorando. Somos un equipo sólido, consistente, colectivo que sabe lo que quiere dentro del campo, que pelea y hay que felicitar a los jugadores”, agregó el D.T.

En cuanto a los cambios realizados durante el encuentro y del próximo partido el día martes, esto opina el director técnico de Colombia: “Tengo que manejar bien los esfuerzos para el partido del martes, porque hay poco tiempo para recuperar. Ahora tenemos que viajar a Francia. Decidimos hacer cambios tácticos, porque han sido solo con el pensamiento de ganar un partido. Controlar más, ser más agresivo. Dominar todo el tiempo. No es fácil para un fútbol que desarrollamos contra una Chile muy buena, no es fácil no es controlarlos todo el tiempo contra su portería. Ha sido mérito de nuestro trabajo colectivo. Lo más importante es que el equipo sigue creyendo”, sostuvo Queiroz.

Por último, en la rueda de prensa al finalizar el encuentro frente a Chile, fue realizada una pregunta que incomodó sobremanera al entrenador colombiano. La pregunta clara que incomodó al portugués fue “¿cómo vio al equipo sin sus capitanes?”, haciendo referencia a las ausencias de Radamel Falcao y James Rodríguez en los partidos contra Chile y Argelia, para lo cual respondió: “No entiendo la pregunta. El equipo jugó con sus capitanes David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. No entiendo la pregunta, repito. Jugaron bien, el partido ha estado muy bien y vuelvo y repito que fue con sus dos capitanes. Todo el equipo ha trabajado muy bien”, recalcó el D.T.

Resalta quienes son los capitanes para estos partidos del mes de octubre: “Los capitanes que están ahora son Ospina y Cuadrado. Más adelante veremos quiénes serán los capitanes, pero hoy en día están ellos dos. Es lo que yo pienso como entrenador. Es una mentalidad que tengo que trabajar, los que mejor estén son los que van a estar con nosotros, así es mi forma de trabajo”, aseguró con un tono de voz bastante alto.

Queiroz volvió a hablar de James y Falcao sin tener que nombrarlos y aseguró que no se pueden echar a la pena porque no hay jugadores que no estén en su listado. “Es una especulación que no tiene respeto. No está bien decir que cuando un entrenador toma decisión está excluyendo para siempre a los que no están. Tienen que estar los mejores. Aquí no podemos continuar con esta mentalidad de cartón de crédito. ‘¿Si no está uno qué vamos a hacer, llorar?”, añadió.

Finalmente, Quieroz añadió que en noviembre hay una nueva oportunidad para sus futbolistas y se buscará darles oportunidades a sus futbolistas: “En noviembre hay una nueva oportunidad de jugar. Intentaremos dar unas indicaciones a unos jugadores y darles oportunidades a otros futbolistas. Hay que tener la mente abierta. La estructura base se está construyendo y solidificando, pero el trabajo de una selección nacional es diferente a la de un club. Debemos utilizar todas las posibilidades para desarrollar un proceso”, concluyó el entrenador colombiano.